Carabiniere ucciso | la difesa di Gabe Natale conferma il ricorso al Riesame Padre di

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Natale Hjort presentano istanza al Riesame. I pm : “Cerciello e Varriale erano in servizio” : Gli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, “l’altro” 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Il tentativo è quello non solo di rivedere i capi d’accusa, ma anche di convincere i giudici che per il ragazzo italo-americano non è necessaria la custodia cautelare in carcere, magari probando a ottenere gli arresti ...

Carabiniere ucciso - la difesa di Gabe Natale valuta il ricorso al Riesame Padre di Elder in carcere vede il figlio : «Il nostro assistito è molto provato» dice uno dei legali del 18enne californiano. Primo colloquio a Regina Coeli con il genitore venuto dagli Stati Uniti. L’autopsia su Mario Cerciello Rega: «Una delle 11 coltellate, dal fianco, è penetrata fino allo stomaco»

Carabiniere ucciso - il dem Scalfarotto visita indagati - Fusaro : 'In ossequio a Washington' : A Diego Fusaro non va giù che un deputato del Parlamento italiano possa andare a far visita a delle persone ritenute responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E non lo manda a dire, dato che in un Tweet sceglie di attaccare in maniera diretta Ivan Scalfarotto, militante del Partito Democratico che ha scelto di andare a trovare in carcere i due americani che sono indagati per l'uccisione del militare italiano. Lo fa ...

Carabiniere ucciso - l'autopsia : Cerciello colpito a entrambi i fianchi. Pm sequestrano tabulati di militari e indagati : Ripetute coltellate sia al fianco destro che a quello sinistro e un colpo più profondo inferto da dietro che ha raggiunto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega allo stomaco. È...

Carabiniere ucciso - l'autopsia : "Cerciello colpito da coltello su entrambi i fianchi" : Vertice in Procura sull'indagine per l'omicidio del vicebrigadiere: verranno acquisiti i tabulati telefonici dei due giovani americani, dei due carabinieri intervenuti, di Brugiatelli e del pusher. Analisi sulle immagini delle telecamere

Carabiniere ucciso - l’autopsia : “Undici coltellate sui fianchi - una ha perforato lo stomaco” : L’avvocato di Gabriel, il ragazzo bendato: «Valutiamo istanza al Tribunale del riesame». Il padre di Elder in carcere dal figlio

Carabiniere ucciso - il padre di Elder è arrivato in carcere : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è arrivato in carcere a Regina Coeli a Roma dove per la prima volta dall’arresto avrà un colloquio con suo figlio. L’AVVOCATO: «NEMMENO INQUIRENTI SANNO COSA È ACCADUTO» «Non so cosa è successo. Sono convinto che a questo punto ci siano delle buone probabilità che nemmeno la polizia sappia cosa è ...

Carabiniere ucciso a Roma - vertice in procura tra pm e investigatori. L’avvocato di Hjort : “Stiamo valutando istanza al Riesame” : Faccia a faccia in procura tra il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, il pm Maria Sabina Calabretta, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro e il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D’Aloia. Inquirenti e investigatori hanno fatto il punto sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati, a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa ...

Carabiniere ucciso : Salvini “Pd incontra criminali in carcere” : Carabiniere ucciso: Salvini “Pd incontra criminali in carcere” Nella giornata del 30 luglio, il noto deputato del Partito Democratico, Ivan Scalfarotto, è andato al carcere di Regina Coeli per sincerarsi delle condizioni degli assassini del giovane vice brigadiere Cerciello Rega. Lo annuncia tramite un tweet: “Ieri sono andato a verificare le condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del Carabiniere Cerciello ...

Carabiniere ucciso - difesa di Hjorth : “Valutiamo ricorso al Riesame” : Carabiniere ucciso, difesa di Hjorth: “Valutiamo ricorso al Riesame” Il padre di Gabriel ha visto il figlio in carcere e ha detto di essere convinto della sua innocenza: “Non riesce a darsi pace. Non sapeva che Elder avesse un coltello”. Intanto, anche il padre dell’altro americano, reo confesso, incontra il figlio in ...

Carabiniere ucciso - padre di Elder : "Visto foto Hjorth - preoccupati" : Carabiniere ucciso, padre di Elder: "Visto foto Hjorth, preoccupati" L’uomo è sbarcato oggi a Roma da Oakland per venire a trovare il figlio accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “Mia moglie è disperata. Siamo stati rassicurati e ci è stato detto che non è stato maltrattato”, ha ...