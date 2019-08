Carabiniere ucciso | il padre di Elder lo incontra in carcere

Carabiniere ucciso - i dubbi di pm e procura militare : Sulle circostanze che hanno portato alla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma con undici coltellate nella notte del 26 luglio, ora indaga anche la procura militare. Quello che si vuole capire è innanzitutto perché il sottufficiale fosse in servizio, in borghese insieme a un collega, ma senza la pistola d’ordinanza. "L’aveva dimenticata" hanno fatto sapere dall’Arma ma la procura ...

Carabiniere ucciso - dagli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Carabiniere ucciso - la difesa di Gabe Natale conferma il ricorso al Riesame Padre di Elder in carcere vede il figlio : «Il nostro assistito è molto provato» dice uno dei legali del 18enne californiano. Primo colloquio a Regina Coeli con il genitore venuto dagli Stati Uniti. L’autopsia su Mario Cerciello Rega: «Una delle 11 coltellate, dal fianco, è penetrata fino allo stomaco»

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Natale Hjort presentano istanza al Riesame. I pm : “Cerciello e Varriale erano in servizio” : Gli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, “l’altro” 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Il tentativo è quello non solo di rivedere i capi d’accusa, ma anche di convincere i giudici che per il ragazzo italo-americano non è necessaria la custodia cautelare in carcere, magari probando a ottenere gli arresti ...

Carabiniere ucciso - il dem Scalfarotto visita indagati - Fusaro : 'In ossequio a Washington' : A Diego Fusaro non va giù che un deputato del Parlamento italiano possa andare a far visita a delle persone ritenute responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E non lo manda a dire, dato che in un Tweet sceglie di attaccare in maniera diretta Ivan Scalfarotto, militante del Partito Democratico che ha scelto di andare a trovare in carcere i due americani che sono indagati per l'uccisione del militare italiano. Lo fa ...

Carabiniere ucciso - l'autopsia : "Cerciello colpito da coltello su entrambi i fianchi" : Vertice in Procura sull'indagine per l'omicidio del vicebrigadiere: verranno acquisiti i tabulati telefonici dei due giovani americani, dei due carabinieri intervenuti, di Brugiatelli e del pusher. Analisi sulle immagini delle telecamere

Carabiniere ucciso - l’autopsia : “Undici coltellate sui fianchi - una ha perforato lo stomaco” : L’avvocato di Gabriel, il ragazzo bendato: «Valutiamo istanza al Tribunale del riesame». Il padre di Elder in carcere dal figlio

Carabiniere ucciso - il padre di Elder è arrivato in carcere : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è arrivato in carcere a Regina Coeli a Roma dove per la prima volta dall’arresto avrà un colloquio con suo figlio. L’AVVOCATO: «NEMMENO INQUIRENTI SANNO COSA È ACCADUTO» «Non so cosa è successo. Sono convinto che a questo punto ci siano delle buone probabilità che nemmeno la polizia sappia cosa è ...

Carabiniere ucciso a Roma - vertice in procura tra pm e investigatori. L’avvocato di Hjort : “Stiamo valutando istanza al Riesame” : Faccia a faccia in procura tra il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, il pm Maria Sabina Calabretta, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro e il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D’Aloia. Inquirenti e investigatori hanno fatto il punto sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati, a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa ...