Carabiniere ucciso | dagli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019)in soccorso deiper cercare di difenderli. Sono sbarcatiStates l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I lorosono nel carcereno di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con le quali hail. L'altro, che parla bene l'italiano per via delle sue origini e che ha anche la doppia cittadinanza, è comunque implicato nell'omicidio e nell'intricata vicenda estorsiva in cui, terzo protagonista, è un pusher. Nella nottena folle e tragica del 25 luglio, i due 'turisti' hanno fatto un tour in cerca di droga e non di momumenti dellaEterna da visitare....

matteorenzi : Ennesima bufala: questa foto è di un funerale ad Ascoli per alcune vittime del terremoto. Eppure ancora oggi molti… - MFantinati : #Scalfarotto non dice una parola sul Carabiniere ucciso, ma poi va in carcere a trovare i due presunti colpevoli. Q… - MFantinati : Capito? I troll chiedono di ringraziare #Scalfarotto per aver pensato ai presunti assassini e non alla famiglia del… -