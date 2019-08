Campionati Mondiali Pokémon 2019 | Dove e Quando si tengono

I Campionati Mondiali Pokémon 2019 ai nastri di partenza : I Pokéfan di tutto il mondo sono in trepidante attesa ormai da mesi per l'arrivo dei nuovi videogiochi di una delle saghe più famose e di successo di tutti i tempi: si tratta di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli ultimissimi capitoli dedicati ai mostriciattoli tascabili che approderanno il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch. Una data importantissima per i milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo, che potranno partire alla volta di ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : gli azzurri già in possesso del “minimo” per i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Nel weekend si disputeranno a Bressanone (in provincia di Bolzano) i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, l’amena località altoatesina sarà il teatro della competizione più importante entro i confini nazionali. Gli Assoluti rappresentano una tappa importante verso i Mondiali che quest’anno si disputeranno a inizio autunno a Doha, mancano ancora un paio di mesi all’appuntamento più importante della stagione e gli atleti ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U20 : l’Italia stacca il pass per la finale - si giocherà il titolo iridato con il Giappone : La nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria Ad Aguascelientes (Messico) con una splendida rimonta la nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria. Domani mattina (ore 3 italiane) le azzurrine di Massimo ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U21 : Italia qualificata alla seconda fase - decisivo il successo degli azzurri sulla Polonia : I ragazzi di Monica Cresta, dunque, domani (ore 15.30) si giocheranno il primato nel girone contro il Brasile Nei Campionati Mondiali under 21, è arrivata la seconda vittoria consecutiva per gli azzurrini, che hanno regolato la Polonia 3-0 (25-23, 25-21, 28-26) ottenendo la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. I ragazzi di Monica Cresta, dunque, domani (ore 15.30) si giocheranno il primato nel girone contro il Brasile, ...

Ginnastica artistica - quando si tornerà in pedana? Il calendario delle prossime gare tra EYOF - Campionati Italiani e Mondiali : Sono state due settimane estremamente intense per la Ginnastica artistica con gli European Games e le Universiadi, si è tornati in gara dopo una lunga pausa e tra Minsk e Napoli abbiamo assistito a belle competizioni con delle interessanti prestazioni. Sono arrivate gioie per l’Italia con il trionfo di Marco Lodadio agli anelli nella capitale bielorussia e di Carlotta Ferlito al corpo libero nel capoluogo campano senza dimenticarsi ...

Campionati Mondiali di Nuoto - scatta il ritiro degli azzurri : domani la partenza per Tokyo : La nazionale italiana di Nuoto domani partirà per il Giappone dove preparerà i Campionati Mondiali in programma dal 21 al 28 luglio I Campionati del mondo di Nuoto si avvicinano, la diciottesima edizione prenderà il via il prossimo 21 luglio presso la Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju, per concludersi poi sette giorni dopo. Le batterie si svolgeranno alle ore 10 locali (le 3 del mattino in Italia), mentre semifinali e ...

Campionati Mondiali di Beach Volley : eliminati Caminati e Ranghieri - la coppia azzurra fallisce l’accesso ai sedicesimi : Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro i padroni di casa Bergmann-Harms Si ferma nel lucky losers la corsa di Caminati-Ranghieri nella rassegna iridata di Amburgo. La coppia tricolore, infatti, non è riuscita a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 (21-19, 21-16) rimediata questa sera contro i padroni di casa Bergmann-Harms. Un ...

Campionati Mondiali di beach volley - tre coppie azzurre già ai sedicesimi : Ranghieri-Caminati sperano : Conclusa la fase a gironi, sono tre le coppie azzurre già ai sedicesimi mentre Ranghieri e Caminati sperano nel ripescaggio Conclusa la fase a gironi per tre coppie azzurre sulle quattro partecipanti alla rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amburgo. Il bilancio è da considerarsi positivo: dopo i risultati di ieri, infatti, Rossi-Carambula hanno raggiunto i sedicesimi di finale, aggiungendosi ai già qualificati Lupo-Nicolai e ...

Tiro con l’Arco - niente pass olimpici per l’Italia ai Campionati Mondiali : tutto rimandato per gli arcieri azzurri : Gli arcieri azzurri non riescono a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in occasione dei Campionati Mondiali L’Italia rimanda l’appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi. Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci perdono contro la Cina 6-2 mentre Andreoli, Boari e Landi si piegano con lo stesso risultato alla Gran Bretagna. La corsa per Tokyo però non è finita. In palio al Mondiale ci sono ancora 8 pass individuali (4 ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Domenico Acerenza e Rachele Bruni vincono la 5 km e si qualificano per i Mondiali : Seconda giornata di gare agli Assoluti di Nuoto di fondo a Piombino e 5 km maschile e femminile al centro della scena. Un day-2 speciale per Domenico Acerenza, frequentatore assiduo delle piscine piuttosto che delle acque libere e compagno di allenamenti di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. Il lucano, infatti, motivato a cimentarsi anche in questa specialità, come la partecipazione ai Campionati USA aveva già lasciato intendere (oltre ...