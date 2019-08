Cambio alla Domenica Sportiva | torna Paola Ferrari

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo sCambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Calciomercato - le ultime : sCambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...

Calciomercato Juventus : colpo dalla Premier - Dybala pedina di sCambio : Calciomercato Juventus – Novità importanti dalla Spagna. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe intenzione di mettere a segno un altro colpo di quelli altisonanti. La notizia è stata ripresa dalle maggiori testate sportive nazionali, ma la redazione di juvedipendenza.net non ha ancora trovato riscontro. Tuttosport riferisce di […] More

Ziliani : Marotta salvò più volte Paratici alla Juve - ma in Cambio fu tradito : Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta i motivi della rottura tra Beppe Marotta, oggi ad dell’Inter, e Fabio Paratici, Chied Football Officer della Juve, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambi alla Juventus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-Juventus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è squalificato per 4 mesi ...

Juventus - voci dalla Spagna : possibile sCambio Dybala-Neymar con il PSG : La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire ...

NEYMAR ALLA JUVENTUS?/ Bomba Chiringuito : 'SCambio con Dybala col Psg' : Calciomercato, NEYMAR si offre ALLA Juventus: Paratici tra Psg e Barcellona? Bomba di El Chiringuito: possibile scambio con Paulo Dybala!

DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS/ Ipotesi sCambio : Bonucci-Higuain bis? : DYBALA al MILAN e ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS? L'ultima indiscrezione di calciomercato ricalca il maxi-scambio dell'estate scorsa...

Gomez - strapagato dalla Roma per non giocare - per uno sCambio di persona : Nella consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta la storia del calciatore spagnolo Cesar Gomez, che nel 1997 fu strapagato dalla Roma per non scendere mai in campo. Una storia che, scrive Ziliani, fa passare in secondo piano quella di Icardi e Nainggolan, pagati a peso d’oro dall’Inter per allenarsi e non giocare. Quella di Gomez, però, ha un tratto esilarante in più, cioè una lettera galeotta nel ...

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di sCambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

L’ascesa di Maurizio Sarri - dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova era - Cambio storico ed inedito : Mancava sola l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, si conclude la telenovela del nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha annunciato l’accordo con Maurizio Sarri che lascia il Chelsea dopo appena una stagione. Il tecnico è stato protagonista di una scalata impressionante, dalla Serie D alla panchina della Juventus il passo è stato breve, un salto guadagnato tramite la competenza di un allenatore che ha ...

L’Inter vende Icardi alla Roma : in Cambio tre giocatori : Asse Roma Milano. L’Inter vuole sbarazzarsi dell’attaccante argentino Mauro Icardi e la Roma è pronto ad accoglierlo. Il ceo giallorosso

Giulia De Lellis e Iannone : sCambio di sms - 'like' su IG e foto alla gara di moto (RUMORS) : Come avevano anticipato ieri tutti i siti di gossip, questa mattina è uscito un nuovo numero di "Spy" che contiene il resoconto dettagliato della frequentazione che ci sarebbe in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La rivista scandalistica, dunque, sostiene che sia stato il pilota a chiedere il contatto telefonico della romana a marzo scorso, ma solo ultimamente i due avrebbero iniziato a sentirsi. Dopo aver chiuso definitivamente con ...