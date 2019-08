Calciomercato Serie B e Serie C | le ultime | l’Entella bussa in casa Samp | scambio

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato Serie - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato Serie C - Catania e Reggina sfoltiscono : movimenti in uscita per rossoblu ed amaranto : Calciomercato Serie C, Catania e Reggina sfoltiscono dopo aver operato in entrata. rossoblu e amaranto ufficializzano alcuni movimenti in uscita. Il Catania cede a titolo temporaneo alla Sanremese il calciatore Ibrahim Escu. La Reggina, come comunicato sul sito ufficiale, saluta Ungaro e Mastrippolito, passati al Bisceglie. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo al Bisceglie i ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Reggina pensa ad un grande ritorno - la squadra in pole per Padoin : Il Calciomercato è nella fase decisiva anche per quanto riguarda Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Cremonese continua il pressing su Ciofani, l’attaccante è in uscita dal Frosinone, proprio il Frosinone tenta il colpo Padoin, svincolato. Il Livorno per la porta ha preso il portiere Plizzari, si tratta di un grande innesto per un estremo difensore di grande avvenire. Il Crotone piazza un ...

Calciomercato Serie B e Serie C - giallo Ciofani per la Cremonese : mosse importanti di Empoli e Ascoli : Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. giallo Ciofani, l’attaccante ha raggiunto ormai da tempo un accordo con l’ambiziosa Cremonese ma il Frosinone fa muro e chiede un conguaglio economico importante per lasciare partire l’attaccante, difficile arrivare a Ceravolo. L’Empoli è alla ricerca di un centrocampista e ...

Calciomercato Serie B - ultime trattative : colpaccio Schiattarella per il Benevento - il Trapani cala il poker : Calciomercato Serie B, diverse ufficialità per quanto riguarda alcune squadre della Serie cadetta: colpaccio del Benevento, doppia cessione in casa Empoli mentre il Trapani cala il poker d’acquisti, ben quattro. Ecco i comunicati ufficiali. “Il Benevento Calcio ha perfezionato l’accordo con il calciatore Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Pasquale ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Milan chiude per Leao - scambio Fiorentina-Roma - l’Arsenal su Khedira : Il Calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : tanti ritorni - doppio colpo Cosenza - Paganese attiva : Calciomercato – Molte trattative in Serie B e Serie C anche nel weekend. Chiusa una Serie di ritorni importanti, altri potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni. Insomma, in cadetteria la seconda volta non si scorda mai. Lo Spezia ha chiuso per il ritorno del difensore Capradossi a titolo definitivo dalla Roma. Il club ligure ha sorpassato il Crotone. Il Pescara sogna un Sottil bis, l’ala è stata chiesta di nuovo in prestito alla ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : cessioni per la Juve Stabia - doppio acquisto Ravenna : Tante operazioni in Serie B, Serie C e Serie D. Doppia uscita per il Parma. Il club ducale comunica la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Manuel Nocciolini e Vincenzo Mustacciolo al Ravenna. La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto con la formula del prestito al Sorrento Ciro Solimeno. Oltre all’attaccante classe 2002, allo stesso club, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 ...

Serie C - Calciomercato : Nocciolini al Ravenna - Provenzano ad Imola - Bari vicino a Ferrari : Il calciomercato di Serie C è in fermento, tutte le squadre stanno piazzando colpi importanti per rinforzarsi, sono giorni caldi, perché il 4 agosto inizierà sia la Coppa Italia Tim che quella di Serie C; l'obiettivo di tutte le società è completare le squadre prima possibile, le squadre infatti sono già in ritiro da diversi giorni. Se si fa un primo bilancio del calciomercato in Serie C, ci sono squadre tipo Monza e Bari, rispettivamente nei ...

Calciomercato Serie B e Serie C - l’Entella fa sul serio - primo innesto per il Chievo : Si muove anche in Serie B e Serie C il Calciomercato, ecco tutte le trattative riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Entella si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante ma anche di un centrocampista, l’obiettivo è Morosini del Brescia che rappresenta un vecchio pallino ma il calciatore che può considerarsi il più vicino è Cesar Falletti reduce dall’esperienza al Palermo. Si proverà a convincerlo, ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Reggina fa sul serio - Schiattarella al Benevento : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche le squadre in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha trovato l’accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l’Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l’accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ...