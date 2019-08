Calciomercato Napoli – Da James e Lozano nessuna risposta | spunta la pista Zaha

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Le trattative perRodriguez e Hirvingsono in fase di stallo: ilsonda il terreno per arrivare a WilfredIlstudia il grande colpo per coronare la sua sessione estiva die consegnare il tanto atteso top player a Carlo Ancelotti. L’allenatore dei partenopei ha segnalato il nome diRodriguez, talentuoso trequartista colombiano già allenato in passato al Real Madrid e al Bayern Monaco, ma anche lache porta ad un esterno del calibro di Hirvingresta comunque calda. Entrambe le trattative però sono in fase di stallo. Ilnon vuole strapagare i giocatori che, dal canto loro, hanno manifestato la volontà di essere ceduti e hanno espresso il proprio gradimento per il trasferimento al. Saranno giorni d’attesa fino agli sgoccioli del. Intanto ilcontinua a guardarsi intorno. Secondo il Daily ...

