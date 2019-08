Calciomercato | le ultime | incontro Sarri-Dybala | innesto e cessione per il Genoa | si

Calciomercato - le ultime trattative : tre operazioni in casa Samp - doppio colpo del Torino : ultime ore intense di Calciomercato, diverse trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Sondaggio del Valencia per il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, il club blucerchiato ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro, anche il Leicester continua a monitorare il calciatore. In entrata i blucerchiati continuano a spingere per Rigoni, il via libera dovrebbe arrivare a breve dopo l’arrivo allo Zenit di ...

Calciomercato Juventus - vicinissima la cessione di Dybala al Manchester United : le ultime : L’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’accordo sull’ingaggio, una volta raggiunto ci sarà il via libera per il passaggio di Lukaku alla Juventus Paulo Dybala è sempre più vicino al Manchester United, l’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’intesa sull’ingaggio con il club inglese, ma manca davvero pochissimo alla fumata ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato INTER NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.

Calciomercato Milan news/ Vicina la chiusura per Rafael Leao - ultime notizie - : Calciomercato Milan news. Vicina la chiusura per Rafael Leao, oggi giorno decisivo per il talento del Lille, ultime notizie,

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Calciomercato Juventus news/ Quasi fatta per Khedira all'Arsenal - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news. Quasi fatta per Khedira all'Arsenal, il centrocampista tedesco vicino alla Premier League, ultime notizie,

Calciomercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...

Calciomercato Juventus news/ Moise Kean all'Everton per 40 milioni - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, le ultime notizie: Moise Kean all'Everton per 40 milioni di euro, si sblocca in uscita il mercato bianconero. E su Lukaku..

Calciomercato Fiorentina - vicino l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Boateng : le ultime : Il club viola ha ormai quasi raggiunto l’accordo con i neroverdi per Boateng, in mattinata previsto un altro incontro tra le parti La Fiorentina si avvicina con decisione a Kevin Prince Boateng, il centrocampista ghanese è stato individuato dal club viola come il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di Vincenzo Montella. L’accordo con il Sassuolo è ormai in via di definizione, in mattinata le parti si ...

Calciomercato INTER NEWS/ Cavani 'corteggiato' dagli uruguagi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: Cavani in contatto coi nerazzurri per il suo possibile passaggio a Milano: scambio con Icardi?

Calciomercato MILAN NEWS/ L'agente di Correa a Milano : si sblocca? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, le ultime notizie: L'agente di Correa arriva a MILANo, accelera la trattativa con l'Atletico Madrid?

Calciomercato Serie B - ultime trattative : colpaccio Schiattarella per il Benevento - il Trapani cala il poker : Calciomercato Serie B, diverse ufficialità per quanto riguarda alcune squadre della Serie cadetta: colpaccio del Benevento, doppia cessione in casa Empoli mentre il Trapani cala il poker d’acquisti, ben quattro. Ecco i comunicati ufficiali. “Il Benevento Calcio ha perfezionato l’accordo con il calciatore Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Pasquale ...