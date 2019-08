Calciomercato Inter – Nainggolan al Cagliari | manca solo la firma | i dettagli della

L’interminabile estate delle telenovele di Calciomercato : L’interminabile estate delle telenovele di calciomercato Fino a pochi anni fa, l’estate per i tifosi di calcio significava staccare completamente la spina da discussioni, nervosismi, evitare trasferte e tutto quel che ruota attorno al mondo del pallone. I social non esistevano e l’unico collegamento era solo via radio e televisioni, con i dirigenti delle squadre che nel frattempo giravano il mondo alla ricerca dei migliori ...

Calciomercato 1 agosto giovedì : Inter su Dybala. Juve - Lukaku ha fretta. Fiorentina - Nainggolan più vicino : Calciomercato 1 agosto- Ecco tutte le trattative i oggi giovedì 1 agosto. JuveNTUS– Entra nel vivo l’ipotesi di scambio tra Lukaku e Dybala. L’argentino dovrà decidere se accettare la corte dello United o dire no facendo saltare ufficialmente l’ipotesi di scambio. Intanto Perin si avvicina all’Aston Villa. Inter– Marotta piomba con forte decisione su Dybala. […] L'articolo Calciomercato 1 agosto giovedì: ...

“CdS”| Calciomercato Juventus - clamoroso : l’Inter piomba su Dybala - ora cambia tutto! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. Un affondo che Marotta potrebbe concretizzare per sgambettare la Juventus nello scambio con Lukaku. L’Inter ci proverà in maniera netta e concreta, anche se tutto dipenderà dalle scelte dello stesso attaccante argentino. Paratici […] More

Calciomercato Inter : caos Cavani e Icardi per la Gazzetta potrebbe restare : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di un nuovo attaccante. Antonio Conte è in attesa di almeno due pedine di spessore per un reparto che al momento è composto da Perisic, Lautaro Martinez e una batteria di giovani tra cui Esposito, Puscas e Colidio. Decisamente troppo poco per restare ai vertice del campionato. Lukaku è sempre più lontano così è pronto l’assalto a Edinson Cavani ma i quotidiani di oggi danno ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

Calciomercato Inter - i capricci degli attaccanti : si incassano troppi ‘no’ : Calciomercato Inter, si è mossa molto la squadra nerazzurra questa estate. Sì, ma solo in difesa e a centrocampo. Resta il problema dell’attacco, ‘svuotato’ dalle assenze di Lautaro e Keita impegnati in Coppa America e Coppa d’Africa e da quella di Icardi considerato fuori dal progetto. In ICC, il tecnico Antonio Conte ha potuto contare soltanto sui giovani Esposito e Longo o su un Perisic adattato. L’Inter e ...

Calciomercato Inter – Salta anche il piano B! Secco no da Cavani : ‘El Matador’ pensa solo al PSG : Edinson Cavani rifiuta il possibile trasferimento all’Inter: il bomber uruguagio preferisce giocare con il PSG fino al termine del suo contratto in scadenza nel 2020 Dopo aver visto definitivamente sfumare Romelu Lukaku, a meno di offerta folle da oltre 80 milioni di euro, cash e senza pagamenti dilazionati da effettuare prima che la Juventus decida di accelerare le trattative, l’Inter ha ricevuto anche un’altra porta in faccia. Il mercato ...

Calciomercato Inter – Le condizioni della cessione di Nainggolan : ecco la richiesta dei nerazzurri - Fiorentina in pole : L’Inter svela le condizioni per la cessione di Radja Nainggolan: i nerazzurri aprono al prestito, ma con l’Intero ingaggio a carico della squadra richiedente. La Fiorentina è davanti alla concorrenza Radja Nainggolan non fa più parte del progetto Inter. Conte non ha fatto mistero nel farlo sapere in conferenza stampa, Marotta lo ha confermato, Ausilio sta cercando di piazzarlo. Tre indizi fanno una prova. Il centrocampista belga ha ...

Calciomercato Fiorentina - accordo con l’Inter per Nainggolan : operazione in dirittura : Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja ...

Calciomercato Fiorentina - accordo con l’Inter per Nainggolan : operazione ai titoli di coda : Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja ...

Calciomercato Inter : Nainggolan verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Inter - torna di moda il nome di Rebic per l’attacco : nuovi contatti con l’Eintracht : Il club nerazzurro ha messo nuovamente nel mirino l’attaccante dell’Eintracht, già sondato qualche settimana fa Complicatasi improvvisamente l’operazione Lukaku, vicino ad accordarsi con la Juventus nell’ambito dello scambio con Dybala, l’Inter si fionda nuovamente su Ante Rebic dopo averlo sondato qualche settimana fa. AFP/LaPresse Il croato non rappresenta l’alternativa al belga del Manchester United, ...

Calciomercato Inter NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.