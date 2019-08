Calciomercato Fiorentina | Nainggolan ha detto sì | arriva anche Schick

Calciomercato 1 agosto giovedì : Inter su Dybala. Juve - Lukaku ha fretta. Fiorentina - Nainggolan più vicino : Calciomercato 1 agosto- Ecco tutte le trattative i oggi giovedì 1 agosto. JuveNTUS– Entra nel vivo l’ipotesi di scambio tra Lukaku e Dybala. L’argentino dovrà decidere se accettare la corte dello United o dire no facendo saltare ufficialmente l’ipotesi di scambio. Intanto Perin si avvicina all’Aston Villa. Inter– Marotta piomba con forte decisione su Dybala. […] L'articolo Calciomercato 1 agosto giovedì: ...

Calciomercato Inter – Le condizioni della cessione di Nainggolan : ecco la richiesta dei nerazzurri - Fiorentina in pole : L’Inter svela le condizioni per la cessione di Radja Nainggolan: i nerazzurri aprono al prestito, ma con l’Intero ingaggio a carico della squadra richiedente. La Fiorentina è davanti alla concorrenza Radja Nainggolan non fa più parte del progetto Inter. Conte non ha fatto mistero nel farlo sapere in conferenza stampa, Marotta lo ha confermato, Ausilio sta cercando di piazzarlo. Tre indizi fanno una prova. Il centrocampista belga ha ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Fiorentina show - la mossa del Psg per Neymar : Non è andata proprio come ci si aspettava. Il passaggio di Neymar al PSG, il più costoso finora della storia del calcio, avrebbe dovuto permettere ai francesi di fare la voce grossa in Europa. Ma tra infortuni (troppi) e screzi vari, il rapporto tra il brasiliano e i parigini si è incrinato, sino ad una rottura quasi definitiva. Alla finestra sempre il Barcellona, dove ‘O Ney’ gradirebbe tornare, mentre sembra non stare in piedi l’ipotesi ...

Calciomercato Fiorentina - accordo con l’Inter per Nainggolan : operazione in dirittura : Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja ...

Calciomercato Fiorentina - accordo con l’Inter per Nainggolan : operazione ai titoli di coda : Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Boateng e Lirola : Nainggolan è più vicino - la situazione : Calciomercato Fiorentina, toscani scatenati in questi ultimi giorni. Dopo i colpi Boateng e Lirola (per il primo è arrivata l’ufficialità, per il secondo è attesa a breve), si fa sempre più interessante la situazione relativa a Nainggolan. Sembra proprio che il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a trasferirsi in viola e nelle ultime ore si sarebbe intensificati i contatti fra i toscani e l’Inter per la cessione in ...

Calciomercato Inter : Nainggolan verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Boateng è un nuovo calciatore viola : Calciomercato Fiorentina, la prima ufficialità è arrivata: Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore dei toscani. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale della compagine viola. Fiorentina, Boateng e Lirola arrivati in Toscana: “Ecco perché abbiamo scelto i viola” “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Boateng per i viola : contatti in corso con l’Inter per Nainggolan : Chiusa l’operazione con il Sassuolo per Boateng, il club viola ha intenzione di piazzare un nuovo colpo per il proprio centrocampo provando a prendere Nainggolan La Fiorentina non si accontenta di Kevin-Prince Boateng e, per il proprio centrocampo, il club viola prova a piazzare un altro colpo. Si tratta di Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, per il quale la società di Rocco ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Nuovo 11 Fiorentina - parla l’agente di James - Kean e Cutrone via : IL Nuovo 11 DELLA Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione sarà quella di ...

Calciomercato Fiorentina - Boateng conferma : “Non vedo l’ora di cominciare” : “Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l’entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le parole a Sky di Kevin Prince Boateng, che difatti conferma il trasferimento alla Fiorentina. “Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il ...

Calciomercato Fiorentina - Boateng conferma : “Non vedo l’ora di cominciare : “Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l’entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le parole a Sky di Kevin Prince Boateng, che difatti conferma il trasferimento alla Fiorentina. “Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il ...

Calciomercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...