Calciomercato 1 agosto giovedì | Inter su Dybala Juve | Lukaku ha fretta Fiorentina

Calciomercato Inter – Solskjaer glissa su Lukaku : “l’8 agosto avremo la squadra completa. Romelu? Tornerà a disposizione” : Ole Gunnar Solskjaer glissa sul possibile addio di Lukaku , cercato con insistenza dall’ Inter : l’allenatore del Manchester United si aspetta di avere la rosa completa nei prossimi giorni “Ovviamente un allenatore vorrebbe la squadra già definita il prima possibile. Per ora lavoriamo con chi è a disposizione, l’8 agosto vediamo chi c’è e chi non c’è“. Con queste parole Ole Gunnars Solskjaer ha ...

Calciomercato Juve : Icardi pista 'calda' - per Pogba bisognerebbe chiudere entro l'8 agosto : Il Calciomercato della Juventus potrebbe non fermarsi al super colpo de Ligt. L’olandese è in arrivo a Torino, secondo il Corriere dello Sport già oggi, e sarà l’ennesimo grande “botto” di un’estate che ha già portato in bianconero calciatori del calibro di Ramsey, Rabiot e Buffon, tornato a Torino dopo l'anno passato in Francia al Psg. Il mercato bianconero ora potrebbe ruotare intorno a Mauro Icardi e sembra che Paratici sia pronto ad iniziare ...