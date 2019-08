Calcio femminile | Mondiale a 32 squadre dal 2023

Calcio femminile - dal Mondiale 2023 le squadre partecipanti passeranno da 24 a 32 : Il Consiglio della FIFA ha approvato all’unanimità la proposta di portare il numero delle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo di Calcio femminile da 24 a 32, sin dalla prossima edizione nel 2023. Una decisione importante, che assume ulteriore rilievo se si pensa che la sede della competizione deve essere ancora decisa e non è stato attesa la riunione di Shanghai del 23-24 ottobre. Con questo documento rilasciato in riferimento ...

Calcio femminile – Una novità… Mondiale : la Coppa del Mondo 2023 sarà a 32 squadre : Novità in merito al Mondiale di Calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA Dopo il grande successo del Mondiale di Calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a ...

Calcio femminile - la CT Milena Bertolini candidata al “Best FIFA Awards” : Dopo l’ottimo campionato del mondo di Calcio femminile di Francia nel quale ha condotto l’Italia fino ai quarti di finale, proseguono gli attestati per la nostra CT Milena Bertolini. La 53enne nativa di Correggio, infatti, è stata inserita nella lista dei 10 allenatori di una squadra femminile in lizza per aggiudicarsi l’ambito “The Best FIFA Football Awards 2019” che verrà assegnato nella giornata del 23 settembre ...

Bertolini tra i 10 candidati al miglior allenatore di Calcio femminile. Nessun italiano per il Calcio maschile : Milena Bertolini è tra i dieci allenatori del calcio femminile candidati al ‘The Best Fifa Football Awards’. La ct della Nazionale femminile, che ha raggiunto i quarti di finale ai recenti Mondiali, è stata inserita nella “top ten” da una giuria di esperti. I tre finalisti saranno scelti direttamente dai tifosi sul sito della Fifa, il cui voto sarà ponderato con una giuria di esperti. La vincitrice sarà proclamata in occasione dei Best Fifa ...

Jill Ellis - allenatrice della nazionale statunitense di Calcio femminile - lascerà il suo incarico : Jill Ellis, allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile, lascerà il suo incarico. Ellis, che ha 52 anni, aveva allenato nella sua carriera la nazionale Under 2o e l’Under 21, per poi arrivare nel 2014 sulla panchina della nazionale maggiore, alla

Calcio femminile - Jillian Ellis lascia la panchina degli USA : “È stato l’onore di una vita” : Dopo essere entrata nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, Jillian Ellis ha scelto di lasciare la panchina della nazionale femminile di Calcio degli Stati Uniti. La CT delle “Stars and Stripes” è reduce dal trionfo nella rassegna iridata in Francia, grazie al quale ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo, che aveva vinto due Coppe del Mondo di fila (1934 e 1938) sulla panchina azzurra. Ellis lascia dopo cinque anni, in cui ha ...

Calcio femminile - Gabriele Gravina : “In questo momento non mi sembra ci siano possibilità per un torneo di qualificazione olimpica” : Al termine del Consiglio Federale della FIGC, che tra le altre cose ha anche deliberato i ripescaggi nel prossimo campionato della Serie A di Calcio femminile, il presidente Gabriele Gravina ha parlato all’ANSA delle possibilità di un torneo di qualificazione olimpica per il Calcio femminile, nel quale rientrerebbe anche la Nazionale italiana, giunta ai quarti ai Mondiali, al posto della Gran Bretagna. Di seguito le dichiarazioni del ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : ufficializzati i ripescaggi di Pink Sport Time ed Orobica : Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi, ha stabilito il ripescaggio in Serie A di Calcio femminile di Pink Sport Time ed Orobica: ritornano così nella massima Serie italiana le due squadre retrocesse al termine dello scorso campionato, che approfittano delle rinunce di Atalanta Mozzanica e Chievo Verona Valpo. Oltre alle squadre già facenti parti della scorsa edizione del torneo, il quadro delle dodici compagini che si giocheranno lo ...

CorSera : La rivoluzione Ajax : verso il professionismo nel Calcio femminile : Inizia dall’Ajax la rivoluzione del calcio femminile. Il club olandese compie il primo passo verso il professionismo delle calciatrici grazie all’accordo firmato dal direttore generale Edwin Van der Sar e Ko Andriessen, capo del sindacato ProProf. Un accordo storico, che porterà all’equiparazione contrattuale tra uomini e donne. Lo riporta il Corriere della Sera, insieme alle dichiarazioni della responsabile della sezione ...

Jovanotti rifà Luna di Gianni Togni ma fa venire in mente il Calcio femminile : L'incipit è fondamentale. Quando si scrive come nella vita. Perché la faccenda dell'imprinting e della prima impressione che è quella che conta, credo, siano strettamente connesse tra loro, se non l'uno la diretta conseguenza dell'altro, o viceversa. Faccio un esempio. Ho imparato a giocare a calcio neanche troppo da piccolo, per questioni legate al mio essere un giovanissimo violoncellista, ne ho già parlato da queste parti, e per ...

Twitter annuncia i vincitori dei #GoldenTweet Awards del campionato di Calcio femminile : I fan di calcio di tutto il mondo si sono uniti su Twitter per vedere la #FIFAWWC in tempo reale durante l’emozionante torneo per discutere di tutta l’azione dentro e fuori campo . Dopo 52 partite, la vittoria degli Stati Uniti e il Golden Boot, è rimasto solo un annuncio da fare…i vincitori dei #GoldenTweet Awards del campionato di calcio femminile! Oggi i #GoldenTweet Awards premieranno i contenuti migliori dei fan, giocatori ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Il movimento femminile è il futuro - serve però il professionismo per competere ad armi pari” : Non ci sono dubbi che i risultati ottenuti dalla Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 siano stati degni di nota. I quarti di finale sono un vanto per la gestione del CT Milena Bertolini, capace di valorizzare al meglio un gruppo di calciatrici che, pur partendo da un livello tecnico inferiore, è riuscito ad essere tra le migliori otto squadre della rassegna iridata in Francia, sfiorando la qualificazione alle Olimpiadi di ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Il movimento femminile è il futuro - serve però il professionismo per competere ad armi pari” : Non ci sono dubbi che i risultati ottenuti dalla Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 siano stati degni di nota. I quarti di finale sono un vanto per la gestione del CT Milena Bertolini, capace di valorizzare al meglio un gruppo di calciatrici che, pur partendo da un livello tecnico inferiore, sono riuscite ad entrare nelle migliori otto squadre della rassegna iridata in Francia, sfiorando la qualificazione alle Olimpiadi di ...

Calcio femminile - 529.000 dollari di premio agli USA dopo la vittoria del Mondiale : Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda il Calcio femminile, nel dettaglio la multinazionale statunitense Procter&Gamble (P&G) si è schierata domenica a sostegno delle stelle degli Stati Uniti nella lotta per la parità salariale, è stato concesso un bonus di 529.000 dollari dopo la vittoria al Mondiale, P&G rivela di aver concesso 23.000 dollari di bonus a ciascuna delle 23 giocatrici che sono state grandi ...