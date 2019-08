Cagliari | senegalese scarcerato riprende a perseguitare la vittima

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Federico Garau In preda al terrore, la dipendente di un bar,di pesanti atti persecutori nei mesi scorsi, ha contattato le forze dell'ordine dopo essersi chiusa in bagno. Lo straniero, appena uscito dal carcere, era immediatamente tornato ad importunarla Neppure il tempo di lasciare il carcere che è tornato ala sua, ossia una dipendente del bar "Central Station" di. Protagonista in negativo della vicenda il 28enneNdao Hamady, finito in manette lo scorso 6 luglio proprio per essersi reso autore di veri e propri atti persecutori nei confronti della donna. Appena, il soggetto, un pregiudicato risultato anche essere clandestino, ha fatto immediatamente ritorno al bar di via Roma, perre a minacciare ed ala sua. A nulla è servito il divieto di avvicinamento al sopra citato locale. ...

Luigi41712 : RT @Rassegne_Italia: Cagliari: senegalese esce dal carcere e dopo poche ore tenta di violentare una barista. Arrestato di nuovo: https://t.… - AlessioPiretti : RT @LorellaPg: -