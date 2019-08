Brindisi | boss affiliato alla Scu latitante dal 6 luglio catturato nella villetta al mare

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019)fine, quando gli agenti della Polizia di Stato di, capitanati dal vicequestore aggiunto Rita Sverdigliozzi, lo hanno raggiuntosua abitazione in riva alin località Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, Raffaele Brandi, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata locale, ha ringraziato anche i militari. "Siete stati bravi a trovarmi" - ha detto Brandi ai poliziotti. Il soggetto stava riposando sotto la veranda ed eradal 6scorso, quando era stato raggiunto da una misura cautelare in carcere in seguito all'operazione Berat. Lain cui si trovava, dotata di ogni comfort, con affaccio sul, era divenuta uno dei suoi tanti rifugi. Si cercano i fiancheggiatori Gli inquirenti ritengono che il presuntonon abbia fatto tutto da solo ma che, come spesso accade in questi casi, si sia avvalso di una rete di ...

