Borse | il gruppo Lse compra Refinitv Sfida aperta a Bloomberg su dati e analisi

(Di giovedì 1 agosto 2019) IlLse, che gestisce ledi Londra e di Milano, oggi primo agosto ha firmato l’accordo da 27 miliardi di sterline (poco meno di 30 miliardi di euro al cambio attuale) per acquisire il 100% di Refinitiv, un fornitore globale die infrastrutture per i mercati finanziari con sedi a Londra e New York. Refinitiv, fondata nel 2018, è controllata dal gigante mondiale degli hedge fund Blackstone al 55% e da Thomson Reuters per il restante 45%, ha un fatturato annuo di 6 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro circa) e conta oltre 40mila aziende clienti in 190 Paesi. Dopo l’annuncio dell’acquisizione, l’azione dell’Lse Group, quotata alla stessa Borsa di Londra, ha fatto segnare un rialzo del 6,3% rispetto ai prezzi di chiusura del 31 luglio. I principali azionisti di Lse sono il Fondo sovrano del Qatar Qia con il 10,3% (era al 20,9% nel 2007), ilBlackRock (6,9%), The ...

