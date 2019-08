Bonafede | “Lega ha bloccato riforma su intercettazioni Non governano con Berlusconi | lo

Fonte : fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) "Dalla parte della Lega c’è stato un continuo dire no, un continuo dire che si dovrebbe fare qualcos’altro. Io sono disponibilissimo e aperto a altre proposte, non alzo muri, però ieri in Cdm queste proposte non sono arrivate. Ed è lì che si vede se si vuol far saltare unasemplicemente per farla saltare o se si vuole dare un contributo": Alfonsocommenta il Cdm di ieri sera, che ha visto lo scontro di Lega e Cinque Stelle sulladella giustizia.

