Bologna | trovato morto in una scarpata | ucciso dopo una banale lite al bar

Bologna - trovato morto in una scarpata dopo lite al bar : fermati due uomini per omicidio : Si tratta di un 34enne di origine serba e un 50enne romeno, le ultime due persone con cui il 42enne Consolato Ingenuo ha parlato prima di sparire nel nulla. Per i due l'accusa è pesantissima: omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. Avrebbero litigato col 42enne al bar prima di ucciderlo e far sparire il corpo.Continua a leggere

Bologna - esce di casa e scompare nel nulla : 46enne trovato morto tra i boschi : Il corpo della vittima è stato rinvenuto vicino a una scarpata a lato della strada provinciale 26, nel territorio del comune di Vergato. L'uomo, residente nella zona, era uscito di casa martedì ma non aveva più fatto ritorno. Erano subito scattate le ricerche concluse oggi con la tragica scoperta.Continua a leggere

Strage Bologna - la perizia che riapre la pista dell’esplosione accidentale : “Trovato l’interruttore della bomba” : Undici chilogrammi di esplosivo – e non 20-25 come si riteneva in precedenza – composto da T4 e tritolo con residui di gelatina – il contrario di quanto ritenuto finora nei processi a carico di Mambro, Fioravanti e Ciavardini – derivati da cariche da lancio di munizionamento sconfezionato della Seconda Guerra Mondiale ma, soprattutto, un interruttore di sicurezza per il trasporto della valigia contenente l’ordigno: la ...

Easy Rider - De Filippo - Chahine : al Cinema Ritrovato di Bologna tornano grandi capolavori che hanno fatto politica dando spettacolo : “Parlano tanto di libertà individuale ma quando incontrano le persone libere hanno paura”. A rivedere Easy Rider più di vent’anni dopo la prima occhiata in Vhs (L’Unità di Veltroni, grazie compagno Walter) ci ha sconvolto l’esistenza. Intanto perché il capolavoro di Dennis Hopper (1969) va guardato da sotto lo schermo e non da davanti alla tv. Già, perché alzando il naso all’insù verso uno dei più grandi schermi al mondo di Cinema all’aperto, ...