Bitter Sweet trame al 9 agosto | Ferit e Nazli si sposano

Bitter Sweet cambia orario e raddoppia : le novità della programmazione di Canale5 : Il momento più complicato per gli amanti delle serie tv e delle soap è arrivato. Da lunedì la programmazione di Canale5 cambierà e quella di Bitter Sweet anche in vista del clou delle vacanze estive. Secondo le prime novità, la serie turca con Ozge Gurel rimarrà in onda prendendo il posto che rimarrà vacante per via della pausa de Il Segreto. La soap spagnola, in coppia con Beautiful, finirà in panchina lasciando spazio ad Una Vita e Bitter ...

Bitter Sweet anticipazioni : Demet minaccia di lasciare il marito : Nuovo appuntamento dedicato alla soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che a partire da lunedì 5 agosto 2019 terrà compagnia ai telespettatori con un nuovo orario. Nello specifico ogni episodio andrà in onda dalle 14:45 alle 16:45. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana invece, dicono che la verità sulla tragica fine dei genitori di Bulut, farà prendere una drastica decisione a Demet. ...

Bitter Sweet anticipazioni : l'Aslan apprende che Nazli ha rischiato di morire : Le trame della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più coinvolgenti. Negli episodi che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Nazli Piran prima di raggiungere sull'altare Ferit Aslan si recherà dal suo fornitore di pesce e non riuscirà a sottrarsi alle grinfie di Demet. Quest’ultima dopo aver seguito la cuoca per impedirle di sposare il suo ex fidanzato, commetterà un orribile gesto, ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 1° agosto e 31 luglio : Ferit perdona Nazli? Manami... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 1 agosto e 31 luglio 2019: Ferit perdona Nazli e si riavvicina a lei? Fondamentale la presenza di Manami...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 1° agosto 2019 : anticipazioni trentanovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 1° agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Ferit e Nazli sono ancora in cattivi rapporti… Manami cerca di riavvicinare Nazli e Ferit organizzando una riunione di lavoro, ma ciò non sembra produrre risultati. Per fortuna Bulut ha un’idea… Ferit ha deciso di togliere l’auto di Demir dal parcheggio dell’azienda, ma un ...

Bitter Sweet Anticipazioni 31 luglio 2019 : Il ristorante di Nazli è salvo : Ferit ha deciso di cambiare idea sulle sue quote del ristorante e mentre Nazli è già in viaggio, la fa tornare a casa.

Bitter Sweet Anticipazioni 1 agosto 2019 : Il piano di Bulut per riavvicinare Nazli e Ferit : Bulut ha un piano per far riavvicinare Nazli e Ferit. L'Aslan intanto scopre che l'auto di Demir è stata sabotata.

Bitter Sweet - spoiler 2 agosto : l'Aslan accusa Hakan della morte di Demir e Zeynep : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca leader degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 2 agosto dopo la soap opera di "Una Vita", rivelano che Ferit Aslan perderà completamente la ragione, quando apprenderà che Hakan Onder è implicato nella morte di Demir e Zeynep. Per questo motivo, l'affarista si recherà a casa Onder, dove darà vita ad ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 31 luglio : chi è il burattinaio di Nazli? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 31 luglio 2019: Ferit perdona Nazli dopo la scoperta del tradimento? La scelta dell'architetto che cambia tutto.

Bitter Sweet anticipazioni turche : Hakan fa uccidere due uomini che hanno sabotato l'auto : La soap opera turca Bitter Sweet, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena per tutti gli appassionati di questa tenelovela. Le anticipazioni turche che vedremo in Italia nelle prossime settimane non sfuggono a questa regola: il protagonista indiscusso sarà certamente Hakan che sarà accusato di avere ucciso Demir e Zeynep, inoltre si renderà protagonista degli omicidi dei due uomini che per suo volere hanno ...

Bitter Sweet - anticipazioni : la tremenda confessione di DEMET!!! : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni di Bitter sweet – Ingredienti d’amore vi abbiamo parlato del pericolo di morte che correrà la protagonista Nazli (Ozge Gurel): quest’ultima verrà infatti rinchiusa dalla perfida Demet (Alara Bozbey) nella cella frigorifera di una pescheria. La moglie di Hakan (Necip Memili), com’è noto, userà questa “strategia” per impedire che la cuoca possa sposare Ferit Aslan (Can ...

Bitter Sweet - spoiler puntate 41-50 : Bulut affidato di nuovo agli Onder - Nazli si ammala : Per la felicità dei fan di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, le vicende della soap turca occuperanno la fascia pomeridiana di Canale 5 anche il prossimo mese, con un raddoppio degli episodi. Gli spoiler delle puntate dalla 41 alla 50 in programmazione dal 5 al 9 agosto 2019, anticipano che, ancora una volta, ad avere la meglio saranno Hakan e Demet, visto che il giorno della sentenza definitiva il magistrato riterrà opportuno affidare loro per ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019 : Ferit Pronto a Riconquistare Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019: tanti personaggi cambiano volto, ed altrettante verità vengono alla luce. In particolar modo, il protagonista è Hakan: su di lui emergono molti particolari inquietanti che nessuno aveva mai immaginato.. La soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sta per raggiungere diversi punti di svolta. Nelle Anticipazioni della scorsa settimana infatti è diventato chiaro che una terribile ...

Bitter Sweet - trama del 39° episodio : Ferit e Deniz sospettano di Hakan : La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore conosciuta con il titolo di Dolunay, continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 1 agosto 2019, raccontano che Ferit Aslan e Deniz - mentre saranno nel garage della loro azienda in attesa della rimozione della macchina che ha causato il decesso dei genitori di Bulut - riceveranno una terribile notizia. Il ricco ...