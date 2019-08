Bibbiano | il sindaco Carletti | ' Non mi dimetto'

Bambini di Bibbiano - il sindaco Carletti chiede la revoca dei domiciliari : “Non mi dimetto” : Il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, ha chiesto in una memoria inviata al gip di Reggio Emilia la revoca dei domiciliari, ribadendo la sua innocenza rispetto all'inchiesta sugli affidi illeciti nei comuni della VAl d'Enza in cui è coinvolto: "Se ci sono state persone che hanno consentito o commesso illeciti, non ho alcuna intenzione di giustificarle, ma piuttosto di chiedere loro conto di quei fatti. Io per primo mi sento ...

Cosa c’entra il sindaco Pd di Bibbiano con le indagini sugli affidi : Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano (RE) Alcuni giorni fa il responsabile nazionale riforme del Partito democratico, Emanuele Fiano, ospite del programma Coffee Break in onda su La7, ha chiesto all’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri – anch’ella presente in studio – di specificare quale reato venisse contestato al sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti. Tovaglieri da qualche minuto accusava il partito di avere la coscienza ...

Bibbiano - oggi la visita di Salvini. Il Pd : “Sciacallaggio politico. Vada a Foggia dove hanno arrestato sindaco leghista” : Una “passerella di dubbio gusto” per fare “sciacallaggio politico“. Le critiche del Partito democratico alla visita di Matteo Salvini a Bibbiano, la cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. L’arrivo è stato annunciato dallo stesso ministro dell’Interno sui suoi canali social: “oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ...

Bibbiano - Tovaglieri (Lega) vs Fiano : ‘Pd coinvolto’. ‘Quale reato del sindaco?’. Lei non sa rispondere : “Mi sarebbe piaciuta una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti di Bibbiano, dove sono coinvolti gli amministratori del Pd“. A dirlo, a Coffee Break, su La7, l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri. “Attenzione perché c’è chi si è preso una querela dopo aver accostato il nostro partito a quella vicenda” interviene Emanuele Fiano, deputato del Pd, riferendosi alle dichiarazioni di Luigi Di ...

Affidi illeciti Emilia - il sindaco di Bibbiano ai domiciliari si autosospende dal Pd : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti si è autosospeso dal Pd. La decisione è stata comunicata tramite una nota dell’avvocato Giovanni Tarquini. Il primo cittadino è indagato per abuso d’ufficio e falso nell’ambito dell’indagine “Angeli e Demoni” in val d’Enza in provincia di Reggio Emilia. Sotto accusa il presunto sistema illecito di Affidi di minori. Carletti si trova attualmente agli arresti domiciliari con le ...

Affidi illeciti - Meloni : "Cosa aspetta Zingaretti a sospendere il sindaco di Bibbiano?" : Pina Francone Il leader di Fratelli d'Italia all'attacco del segretario del Partito Democratico per l'inchiesta Angeli e Demoni L'inchiesta Angeli e Demoni ha scoperchiato un vaso di Pandora pieno zeppo di mali, crudeltà e malaffare, con i servizi sociali che – di fatto – falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie, così da darli in affido ad amici e conoscenti, dopo avergli fatto il lavaggio ...

Le accuse ad Andrea Carletti - sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano del Partito democratico, è accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico "Ho agito in buona fede". Si difende così il sindaco dem Andrea Carletti arrestato nell'inchiesta "Angeli e Demoni" della Procura di Reggio Emilia sugli affidi illeciti dei minori. sindaco di Bibbiano del Partito democratico, Carletti è accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico. Ciò che si contesta al ...

Il Pd prenda le distanze dal suo sindaco sul caso dei bambini di Bibbiano : All’apparenza a Bibbiano, Reggio Emilia, avevano messo in piedi un sistema redditizio, in cui la gestione dei minori sottratti illecitamente ai genitori consentiva di lucrare sulla pelle dei bambini, consegnandoli a famiglie che ne hanno persino abusato. Scrivo all’apparenza perché la magistratura non deve esaurire la sua spinta alla ricerca della giustizia con la misura cautelare – gli arresti scattati ieri – ma, ...

Reggio Emilia - business sulla pelle dei minori : ai domiciliari il sindaco di Bibbiano : Quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia, e in particolare da Bibbiano, è una vicenda a dir poco raccapricciante. Questa mattina infatti i carabinieri hanno eseguito oltre dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di operatori sanitari, psicologi e il direttore di una Onlus di Torino, operanti sul territorio provinciale nell'ambito di servizi sociali. Secondo le accuse mosse nei loro confronti, sarebbero stati commessi dei ...