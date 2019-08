Berarda Del Vecchio dovrebbe ricominciare a scrivere | il mondo ha bisogno di leggerezza e

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Quando ero bambino in classe mia non c'era nessun altro con i capelli ricci. Parlo dei maschi. Per cui non c'era nessun altro coi capelli un po' lunghetti, niente di impegnativo, diciamo lunghi qualche centrimetro in più del taglio militare che usava allora per i più piccoli. Tradotto, quando ero bambino ero il solo che andava in giro coi capelli ricci e lunghini, esattamente come ora sono uno dei pochi coetanei a avere i capelli lunghetti, a volte proprio lunghi. Figuriamoci, molti dei miei coetanei neanche li hanno più i capelli. Tornando però a quando ero bambino, negli anni Settanta, i capelli ricci erano considerati una mezza anomalia. In Ancona, la mia città, eravamo praticamente tutti italiani, non esistevano comunità straniere, figuriamoci se c'erano quei negozi che vendono prodotti per capelli afro, come adesso succede in qualsiasi posto. Insomma, ero una piccola anomalia, ...