Beach volley | Campionato Italiano 2019 Palinuro Quinta tappa “grandi firme” per il

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di coppie azzurre a caccia della qualificazione in main draw : Sono tre le coppie azzurre al via nelle qualificazioni del torneo 1 stella in programma a Lubijana in Slovenia che non vede binomi italiani inseriti in tabellone principale. Le prime a scendere in campo alle 11.40 saranno Dalila Varrassi e Claudia Scampoli che vanno a caccia del pass per il tabellone principale partendo dalla sfida tutt’altro che semplice contro le svizzere Huber/Hübscher che hanno come miglior risultato stagionale il ...

Beach volley - World Tour 2019 : a Vienna l’Italbeach trova i tecnici azzurri sulla sua strada nel primo turno del main draw maschile : Italia in campo contro Italia in panchina: questo il leit motiv della prima giornata dedicata al main draw maschile nel Major Series di Vienna che ha già visto uscire di scena al primo turno l’unica coppia azzurra iscritta torneo femminile, Menegatti/Orsi Toth. Nelle semifinali del torneo maschile gli azzurri troveranno da avversari due allenatori italiani. Enrico Rossi e Adrian Carambula, infatti, alle 9.30 affrontano i cechi ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Menegatti/Orsi Toth non sanno più vincere : 25me anche in Austria e l’Olimpiade si allontana : Si fa preoccupante la situazione stagionale di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che un anno fa esatto, al rientro dalla squalifica, vincevano il loro secondo torneo del World Tour ad Agdir e oggi si fermano per la seconda volta al primo turno di un Major Series, perdendo entrambe le partite nel girone del torneo di Vienna. Uno stop repentino dopo lo splendido quinto posto al Mondiale di Amburgo per la coppia italiana che non ha più vinto un ...

Estate : pazzi per il Beach volley - alto rischio “crack” per caviglia e ginocchio : È lo sport simbolo dell’Estate, ma se praticato a livello agonistico mette a rischio caviglie, ginocchia e arti superiori. Il beach volley domina sulle spiagge italiane, ma non vanno sottovalutati i rischi. Conoscere i propri limiti infatti può aiutare a prevenire gli infortuni. “Tonicità ed elasticità delle giunzioni mio-tendine sono condizioni basilari per evitare infortuni durante l’atterraggio, dopo aver colpito la palla, perché ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Si ferma subito l’avventura di Abbiati/Andreatta. Domani tre coppie azzurre nel main draw : Si ferma subito la marcia di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nel Major Series di Vienna, la coppia italiana, nel primo turno delle qualificazioni, viene sconfitta 2-1 (21-18, 20-22, 15-8) dai tedeschi Erdmann/Winter che avevano preso parte al Mondiale in casa ad Amburgo. Abbiati/Andreatta sarà al via comunque del campionato Europeo in programma a Mosca tra una settimana. Domani tre coppie azzurre al via nel main draw. In campo maschile ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Poker di coppie azzurre a caccia di gloria nell’ultimo Major Series. Abbiati/Andreatta cercano il main draw : Quattro coppie al via per l’Italia nell’ultimo Major Series della stagione, con gli appassionati e i giocatori del Beach pronti ad invadere l’isola sul Danubio di Vienna che due anni fa ospitò il Campionato del Mondo. Si parte oggi con le qualificazioni che vedono al via, impegnati in una mission quasi impossible, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che se la vedranno alle 13.00 contro i tedeschi Erdmann/Winter e in caso di ...

Beach volley - World Tour 2019 Test Event Tokyo. Mol/Sorum e Agatha/Duda fanno le prove per Olimpiadi : prove tecniche di Olimpiadi sulla sabbia di Tokyo con il torneo 4 stelle del World Tour che vede il quinto trionfo stagionale dei norvegesi Mol/Sorum, grandi favoriti per il torneo a Cinque Cerchi, e la seconda vittoria delle brasiliane Agatha/Duda. Mol/Sorum hanno completato il percorso completo nel torneo giapponese chiudendo senza sconfitte e battendo in finale gli avversari a sorpresa, i tedeschi Ehlers/Fluggen con un secco 2-0 (21-17, ...

Beach volley - World Tour 2019 Pinarella di Cervia. L’Italia si ferma ai quarti. Quinto posto per Windisch/Ingrosso e Di Silvestre/Marchetto : Esce di scena ai quarti di finale L’Italia da primo torneo del circuito mondiale disputato sulla sabbia italiana da sei anni a questa parte, il torneo 1 stella di Pinarella di Cervia, targato BPER Banca. Due le coppie azzurre che avevano raggiunto il secondo turno ad eliminazione diretta e che si sono dovute inchinare agli avversari al termine di sfide molto combattute. Un pizzico di delusione per gli azzurri Windisch/Ingrosso che falliscono ...

Beach volley - World Tour 2019 Pinarella di Cervia. Poker azzurro ancora in corsa! Windisch/Ingrosso già ai quarti : Sono quattro le coppie azzurre ancora in corsa dopo la prima giornata di gare nel torneo 1 stella maschile del World Tour in corso di svolgimento a Pinarella di Cervia e targato BPER Banca. La coppia più attesa, Windisch/Ingrosso ha iniziato molto bene il suo torneo con un doppio successo ed è già approdata ai quarti di finale, le altre tre coppie italiane ancora in corsa, invece, dovranno passare dagli ottavi di finale in programma questo ...

Beach volley - World Tour 2019 Tokyo. Quanto Brasile nel Test Event olimpico senza azzurri : Brasile protagonista anche a Tokyo, sulla sabbia che fra un anno esatto ospiterà il torneo a cinque cerchi, nel Test Event olimpico, torneo 4 stelle del circuito mondiale. Gli azzurri hanno preferito la permanenza in Europa in vista del trittico di impegni ad agosto, Vienna prossima settimana, Europeo e a seguire 4 stelle a Mosca nelle tre settimane successive, e dunque non ci sono coppoie italiane al via. Dopo le prime due giornate dei gare del ...

BPER Beach volley Tour - World Tour Pinarella di Cervia. Cinque coppie azzurre al via nel main draw : ecco il programma di oggi : Prendono il via questa mattina le sfide del tabellone principale del torneo 1 stella maschile del World Tour a Pinarella di Cervia con ben Cinque coppie azzurre ai nastri di partenza. Tra tutti spicca il derby azzurro del girone D tra Windisch/M. Ingrosso e Manni/Bonifazi, provenienti dalle qualificazioni. Matteo Ingrosso ha preso il posto del giovane Cottafava, alle prese con qualche problema fisico e dunque rientra dopo tre anni di assenza nel ...

Beach volley - World Tour 2019 - Pinarella di Cervia. Che bravi Manni/Bonifazi : primo main draw della carriera! : Bella impresa dell’unica coppia italiana presente nel torneo di qualificazione della tappa del World Tour di Pinarella di Cervia che ha riportato il circuito mondiale maschile in Italia dopo un’assenza durata sei anni. La coppia azzurra composta da Manni e Bonifazi, che vanta otto podi consecutivi nel campionato italiano, è riuscita a conquistare per la prima volta in carriera il tabellone principale di un torneo del World Tour, ...

BPER Banca Beach volley Tour. Il World Tour torna in Romagna dopo 34 anni con il torneo 1 stella di Pinarella di Cervia : Si scrive un pezzo importante di storia (sperando che si tratti della pirma pagina di un grande libro) del Beach Volley italiano da oggi a domenica sulla sabbia del Bagno Delfino di Pinarella di Cervia, dove, come quinto appuntamento stagionale del BPER Beach Volley Tour, va in scena il torneo 1 stella maschile del World Tour, il circuito mondiale che si dipana su una cinquantina di appuntamenti in tutto il mondo. Sono passati sei anni ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Il tris di Matteo Ingrosso - la prima volta di Dal Molin e Meniconi/Galazzo : tris di Matteo Ingrosso e prima volta di Dal Molin e delle due vincitrici del torneo femminile, Meniconi e Galazzo, il cui impatto con il circuito tricolore è stato devastante, con già due podi su quattro tappe e una vittoria. In campo maschile finisce la maledizione del secondo posto per Davide Dal Molin che, dopo sette finali perse in coppia con Matteo Cecchini nelle ultime tre stagioni da assoluti protagonisti, riesce a conquistare il primo ...