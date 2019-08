Bale-Real Madrid | alta tensione | le rivelazioni della stampa spagnola

Real Madrid - l’agente di Bale torna all’attacco : “Gareth vuole rimanere - ma Zidane non lo vuole” : L’agente del gallese è tornato all’assalto di Zidane, lanciandogli l’ennesima frecciatina di quest’ultimo periodo Il rapporto tra Bale e Zidane è ormai completamente ossidato, ma l’agente del gallese non fa nulla per migliorarlo, anzi. Jonathan Barnett infatti è tornato ad attaccare duramente l’allenatore francese, accusandolo di avere ormai messo da parte il proprio assistito. AFP/LaPresse Intervistato ...

Calciomercato Real Madrid - niente Cina per Gareth Bale : Florentino Perez blocca il trasferimento del gallese : L’esterno gallese avrebbe dovuto trasferirsi allo Jiangsu Suning, ma Florentino Perez pare voglia bloccare il trasferimento Il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning potrebbe saltare, il Real Madrid infatti non ha raggiunto un accordo economico con il club asiatico, per questo motivo la trattativa è entrata in fase di stallo. LaPresse/EFE Florentino Perez non ha nessuna intenzione di svendere il proprio giocatore, arrivato ...

Bale - che smacco a Zidane : il Real sta perdendo 7-1 - il gallese guarda l’allenatore e se la ride [FOTO] : Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro. Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. ...

Real Madrid - Bale pronto a trasferirsi in Cina : lo Jiangsu Suning gli offre un ingaggio mostruoso : Il club cinese sta per convincere Bale a trasferirsi in Asia, mettendo sul piatto un contratto da 22 milioni di euro a stagione Che tra Gareth Bale e il Real Madrid sia ormai finita lo ha certificato Zidane pochi giorni fa, quando ha ammesso di non attendere con ansia l’addio del gallese. AFP/LaPresse Un addio che potrebbe consumarsi a breve, vista la faraonica offerta presentata dallo Jiangsu Suning, club di proprietà della famiglia ...

Video/ Real Madrid Arsenal - 3-2 dcr - : highlights e gol - Bale cambia la sua storia? : Video Real Madrid Arsenal, 3-2 dcr,: gol e highilights. Grande spettacolo questa notte fra le Merengues e i Gunners, ICC 2019,

Real Madrid - Bale entra e segna contro l’Arsenal : Zidane lo promuove e adesso potrebbe essere costretto a tenerlo : Il grave infortunio subito da Asensio nel corso del match con gli inglese potrebbe obbligare il Real Madrid a tenere Bale Colpo di scena nella querelle tra il Real Madrid e Gareth Bale, scoppiata nei giorni scorsi dopo le parole in conferenza stampa di Zinedine Zidane. AFP/LaPresse L’allenatore dei blancos aveva scaricato il gallese in seguito al match con il Bayern Monaco, sottolineando come sarebbe stato contento se fosse partito ...

Ag. Bale : 'Non verrà ceduto' - potrebbe saltare trasferimento dal Real al Jiangsu Suning : Il calciomercato europeo, dopo i clamorosi acquisti di Hazard da parte del Real Madrid, di Griezmann da parte del Barcellona e di De Ligt, nuovo arrivo alla Juventus, potrebbe regalare altre sorprese importanti. Si attendono ad esempio novità su Pogba, che vorrebbe lasciare il Manchester United mentre la società inglese vorrebbe rinnovare il contratto del suo centrocampista e soprattutto su Neymar, che come è noto dovrebbe essere sul piede di ...

Real Madrid – Caso Bale - l’agente non ha dubbi : “non lascerà in prestito! E’ uno dei migliori del pianeta” : L’agente di Gareth Bale non ci sta: Barnett torna sul Caso del calciatore gallese dopo le affermazioni di Zidane Continua il botta e risposta tra Zidane e l’agente di Gareth Bale, dopo le affermazioni del tecnico del Real Madrid che ha affermato che il gallese non fa più parte del progetto della squadra madrilena. Dopo il chiarimento di Zidane di oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arsenal nella ...

Bale-Real - parla ancora l’agente : “Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare via” : Continua la telenovela Bale-Real Madrid. Dopo le parole di Zidane di qualche giorno fa, era arrivata la risposta dell’agente, che aveva definito “ingrato” l’allenatore dei blancos. Nuovo botta e risposta oggi, in seguito alla precisazione del francese sulla posizione dell’esterno. Zidane-Bale, continua il botta e risposta in casa Real Madrid L’agente del gallese, Jonathan Barnett, è tornato a parlare, ...

Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale - l’allenatore dei blancos fa chiarezza : “non ho mancato di rispetto a nessuno” : Zidane torna sul caso Bale: le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal per l’International Champions Cup Scoppia il caso Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane ha messo alla porta l’esterno gallese, scatenando non poche polemiche. E’ infatti intervenuto anche l’agente di Bale, che non le ha mandate a dire all’allenatore francese, che oggi è ...

Zidane-Bale - continua il botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

Il Real Madrid punta Neymar : offerta folle al PSG più Gareth Bale : Il Real Madrid vuole Neymar: i blancos pronti ad offrire Gareth Bale più una proposta cash per convincere il PSG Neymar è sempre più lontano dal PSG. Il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Parigi e il suo staff sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma dopo l’affare Griezmann difficilmente i blaugrana potranno sborsare i 200 milioni chiesti ...

Real Madrid – Zidane ‘caccia’ Bale - la replica dell’agente del gallese è durissima : “è un ingrato” : L’agente dell’esterno gallese ha risposto duramente alle parole di Zidane, che ha dato chiaramente il benservito a Bale Zidane chiama, l’entourage di Gareth Bale risponde. Dopo le durissime parole del manager del Real Madrid, è arrivata la piccata risposta di Jonathan Barnett, agente dell’ex calciatore del Tottenham. LaPresse/EFE Interrogato sulle dichiarazioni del francese, il procuratore ha espresso il proprio ...