Audi e-tron 50 quattro | nuova potenza per il SUV elettrico dei quattro anelli

Audi e-tron 50 quattro - 300 km d'autonomia con la batteria da 71 kWh : Entro la fine del 2019 l'Audi raddoppierà la presenza di modelli elettrici nei listini italiani introducendo una seconda versione della e-tron. La Suv, attualmente offerta solo nella variante 55 quattro da 408 CV e 660 Nm, sarà infatti declinata in un secondo powerstep da 313 CV e 540 Nm. La 50 quattro sarà proposta con un listino prezzi che partirà al di sotto dei 75.000 euro, rispetto agli 83.930 euro del modello superiore nell'allestimento ...

UOMINI E DONNE/ Foto - ClAudia Dionigi : 'vorrei trasferirmi a LA' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presenta Dodo. 'Siamo felici', dicono a Chi.

U&D : KlAudia Poznanska avrebbe trovato l'amore con Ludwig dopo il trono di Andrea Zelletta : Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nell'ultima stagione di Uomini e Donne, avrebbe ritrovato l'amore dopo la disastrosa avventura con l'ex tronista. Secondo alcune indiscrezioni, qualche giorno fa girava voce che la ragazza si era avvicinata ad un giovane calciatore della Nazionale italiana di calcio Under 20, notizia smentita poco tempo dopo da Klaudia stessa, il cui sguardo sembra essere rivolto altrove. La giovane polacca ...

UOMINI E DONNE/ KlAudia Poznanska : 'Sogno di scappare con un uomo..' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico: Elga Enardu e Diego Daddi festeggiano 10 anni d'amore con una dedica speciale.

Audi A4 - Al volante della Avant 40 TDI quattro S tronic : Ha un quarto di secolo. Ne sono state vendute sette milioni e mezzo nel mondo e, a oggi, ogni cinque Audi circolanti sul pianeta una è lei. Un traguardo invidiabile. La A4 ha aiutato il marchio dei quattro anelli a costruirsi unimmagine preziosissima: quella sinonimo di qualità. Se oggi si pensa alla perfezione, ci si immagina unAudi. Ed è una conquista meritatissima. Il prezzo della perfezione. Rovescio della medaglia di questo primato è ...

Audi e-tron muove la Maratona delle Dolomiti : La nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoLa nuova Audi e-tron sull'arco alpinoSono partiti in oltre 9mila, per la precisione 9.038 ciclisti più o meno allenati e con ambizioni tutte personali, alle 6,30 del mattino da La Villa, frazione di Badia. Oltre 900 donne in ...

Audi e-tron - In arrivo una versione più potente : Dal Nürburgring giungono foto di unAudi e-tron parzialmente camuffata che si destreggia tra i cordoli. Segnali particolari: prese daria ingrandite e un diffusore diverso dal solito. Ci vuole poco a fare uno più uno concludendo che, nellottica di un ampliamento della gamma, la Casa di Ingolstadt si appresta a introdurre una versione sportiva della sua Suv elettrica. Resta da capire se per i modelli a batteria varrà la stessa nomenclatura di ...

ClAudia Durastanti : "Siamo tutti bombe ad orologeria - conteniamo il male che ci stroncherà" : Claudia Durastanti ha una voce precisa. Scandisce le parole con attenzione e senza inflessione. È nata a Brooklyn nel 1984, ma bambina si è trasferita in Italia, e dopo alcune peregrinazioni è approdata a Londra, dove oggi vive e ha co-fondato il Festival of Italian Literature.Esordiente con il fortunato romanzo “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra”, pubblicato da Marsilio e premiato con il ...

Nuova A3 Sportback g-tron : la nuova Audi a metano è più potente che mai : Audi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi rinnova la compatta A3 Sportback g-tron a metano. Tra le novità c’è un nuovo motore, un 1.5 Tfsi da 131 cavalli, che può percorrere 400 km a gas grazie alla capacità di 17,3 kg dei tre serbatoi. Ad A3 ...

Spoiler U&D : Antonio Moriconi possibile tronista - incertezze su KlAudia e Luca : Il programma pomeridiano più seguito di sempre, Uomini e Donne, è ormai andato in ferie. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il prossimo settembre, con nuove e sfavillanti avventure. Ad ogni modo, anche se i battenti sono chiusi, i telespettatori non smettono di interessarsi alle dinamiche del programma ed ai vari protagonisti che ne hanno fatto parte. In questi giorni, infatti, molti fan non stanno facendo altro che parlare ...

Sul numero di luglio - Grand tour d'Europa con l'Audi e-tron : Attraversare tutta lEuropa per il lungo con unauto elettrica: impresa da esaurimento nervoso oppure no? Per scoprirlo abbiamo preso unAudi e-tron e siamo andati da Reggio Calabria fino a Skagen, la punta più estrema della Danimarca. Quasi tremila chilometri attraversando Italia, Austria, Germania fino al limite del Paese scandinavo, dove sincontrano il Mar Baltico e quello del Nord. Non solo questione di autonomia. Tre intensi giorni di ...

Uomini e Donne : Antonio e KlAudia tra i probabili tronisti della prossima stagione : È tempo di vacanze per Uomini e Donne, ma i telespettatori continuano a tenere monitorati i movimenti degli ex protagonisti, oltre che di coloro che potrebbero partecipare al dating-show nella prossima stagione. La domanda che rimbalza sui social network riguarda, in particolare, i nomi dei prossimi tronisti che avranno il compito di prendere il posto di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. La speranza è di trovare delle persone ...

U&D : Antonio Moriconi e KlAudia Poznanska potrebbero essere i nuovi tronisti : Uomini e Donne per questa stagione ha chiuso i battenti. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi sia terminato da poche settimane, in rete stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi tronisti. Dopo le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, si stanno facendo diverse ipotesi. Tra queste, al momento la più accreditata è quella che fa riferimento ad Antonio Moriconi. L'ex corteggiatore ...

Audi e-tron - Richiamo anche per quattro esemplari in Italia : LAudi ha richiamato 1.664 e-tron negli USA (540 dei quali già consegnate ai clienti) per un potenziale guasto che potrebbe generare un cortocircuito nel comparto batteria. La stessa criticità è stata riscontrata in alcuni esemplari di altri mercati, tra cui quattro vetture vendute in Italia.In riparazione prossimamente. Le Suv elettriche torneranno temporaneamente in officina per riparare una guarnizione potenzialmente difettosa, che in ...