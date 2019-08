Assemblea di condominio | valore legale verbale e come contestarlo

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 1 agosto 2019)diE’ ben noto a tutti coloro che risiedono –proprietari dell’abitazione oinquilini – in un, che in esso tante volte non è facile mantenere un clima sereno e privo di tensioni o di battibecchi di varia natura, e spesso per i motivi più futili. Vediamo allora qual è la rilevanza, o meglio il, del cosiddettodell’di, e con quali modalità è possibileufficialmente, ovvero impugnarlo. Se ti interessa saperne di più sufunziona un’condominiale straordinaria, qual è il quorum e quando è nulla, clicca qui.di: cos’è il, qual è la sua funzione e chi lo scrive Richiamiamo brevemente che cosa la legge intende perdidi. Esso non è ...

Adnkronos : Mangiare il #verbale dell'assemblea di #condominio è reato - giovanni_fara : Io avviso! I verbali non si mangiano ?? - francotaratufo2 : RT @primaopoitorna: @davide_vecchi Sei mai entrato in un bar, hai mai partecipato a un'assemblea di condominio, o alla scuola di tuo figlio… -