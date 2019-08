Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia Pretendeva biglietti gratis

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) È stataladiche da anni perseguitava l’artista e la sua famiglia. Come riportato da alcuni quotidiani, la donna 31enne, martedì 30 luglio, si è recata nell’abitazione della cantante e ha cominciato a batterle i pugni sulla porta con l’illusione di essere ricevuta. L’obiettivo della fan-era quello di ottenere daper i concerti ma le sue speranze sono state infrante dall’arrivo delle forze dell’ordine. La donna è ora accusata di atti persecutori, come chiesto dal pm Eleonora Fini. Ora spetta al gip la decisione di convalida dell’arresto.Questo episodio è l’ultimo di una serie d’intromissioni sgradite nella vita di, che hanno toccato anche la sfera privata di altri suoi cari, come la nipote e la ...

