ArcelorMittal | Governo ripristinerà l' immunità penale Il Ministero smentisce

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Il governo ripristinerà l’immunità penale - ricevute rassicurazioni” : ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario, Aditya Mittal: “Devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l’immunità”. “Sono al lavoro – ha aggiunto – Non sappiamo ...

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

ArcelorMittal al governo : "Col DL Crescita è impossibile gestire Taranto" : Lo stabilimento ex Ilva di Taranto è a rischio e il decreto Crescita attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento italiano non farà che peggiorare la situazione. A riferirlo è il colosso ArcelorMittal, proprietario dell'acciaieria di Taranto da poco più di sette mesi.In una nota diffusa oggi la società si rivolge direttamente ai vertici del governo di Giuseppe Conte, spiegando come il decreto Crescita, nella sua configurazione ...