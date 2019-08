Arcelor Mittal | Tornerà immunità penale su Taranto | il governo ce lo ha

ArcelorMittal : "Governo ripristinerà l'immunità penale". Il Ministero smentisce : Fra ArcelorMittal e Governo italiano prosegue lo scontro a distanza sul tema dell’immunità penale, che l’azienda chiede per poter proseguire con il suo investimento sull’ex Ilva di Taranto, ma l’esecutivo gialloverde non intende ripristinare.ArcelorMittal annuncia agli analisti di aver ricevuto rassicurazioni dal Governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Il governo ripristinerà l’immunità penale - ricevute rassicurazioni” : ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario, Aditya Mittal: “Devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l’immunità”. “Sono al lavoro – ha aggiunto – Non sappiamo ...

ILVA/ La chiusura che fa comodo a Taranto e ad ArcelorMittal : Sull'ex ILVA ci sarebbe una soluzione in grado di accontentare sia ArcelorMittal che la comunità locale della città di Taranto

Taranto - nuovo incidente nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal : Emanuela Carucci Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. A denunciare l'episodio le organizzazioni sindacali: "ArcelorMittal e il Governo devono portare soluzioni" A pochi giorni di distanza dal tragico incidente avvenuto all'interno dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal, ex Ilva, a Taranto in cui ha perso la vita un giovane operaio sbalzato in mare da un tornado mentre si trovava nella cabina di comando di ...

ArcelorMittal - tensione con l'azienda al Mise | Di Maio : "Nessuno vuole chiuderla" : "Sembra che si stia lavorando contro la nostra azienda", sottolinea l'a.d. Matthieu Jehl. Intanto sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte dell'operaio precipitato in mare da una gru

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : c’è top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...

Nuovo incontro su ArcelorMittal al Mise. I sindacati sospendono lo sciopero : A distanza di pochi giorni dall'ultimo incontro, si torna per la terza volta in meno di un mese al ministero dello Sviluppo economico per discutere di ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato un Nuovo vertice a cui parteciperanno anche i sindacati, dai metalmeccanici alla categorie lavorative interessate alla fabbrica. La riunione era stata convocata da Di Maio giovedì sera dopo lo sciopero a ...

