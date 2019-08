Angeli e demoni dell’umanitarismo

Inchiesta Angeli e Demoni - i casi più clamorosi dei bimbi “strappati” di Bibbiano/ Seconda puntata : Seconda puntata dell'Inchiesta di Fanpage basata sulle carte dell’Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Emergono nuovi dettagli sull’Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l’Italia: come il caso di un bambino affidato alla cuoca (lavoratrice irregolare) ...

Bibbiano - l'inchiesta 'Angeli e Demoni' si allarga : Anomalie, omissioni e accuse di abusi sessuali infondate: ci sarebbe questo ed altro nei 70 fascicoli consegnati al Tribunale dei Minori di Bologna dagli assistenti sociali di sei comuni della Val d'Enza, nel reggiano. Due anni di dossier e relazioni da riesaminare uno ad uno. È l'ultimo sviluppo nell'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti di minori condotta dalla Procura di Reggio Emilia che vede dal 2 luglio 29 persone indagate ...

Inchiesta Angeli e Demoni - cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata : Nuovi dettagli dalle carte dell'Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica la Prima puntata sulle carte dell'Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle ...

A proposito di Angeli e Demoni : l’indagine sui bambini allontanati dalle famiglie : Si parla molto in questi giorni di quanto è accaduto a Reggio Emilia in Val d’Enza ed è emerso dall’indagine Angeli e Demoni: i bambini allontanati dalle loro famiglie senza una valida ragione, le modalità improprie e manipolative di raccolta delle loro testimonianze, le terapie delegate ad un Centro privato di Torino, le responsabilità di coloro (psicologi, assistenti sociali, amministratori) che hanno gestito queste vicende secondo una sorta ...

Angeli e demoni - l’incubo di un padre : “Mi hanno strappato mia figlia a quatto anni” : Costanza Tosi Un padre a ilGiornale.it: “Quando ce l’hanno strappata via mia figlia aveva quattro anni. Adesso ne ha dodici ed è ancora costretta a vivere dentro quelle mura. Lontana da noi” C’è il sospetto che ci possano essere nuovi casi oltre a quelli già raccontati dall’inchiesta “Angeli e demoni”. Nuovi medici coinvolti, nuovi psicologi corrotti, nuovi politici complici. Mentre dalle carte della procura di Reggio Emilia ...

Angeli e Demoni Reggio Emilia : il volume d'affari degli affidi in Italia vale 1 - 5 miliardi : Con il procedere dell'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi a Reggio Emilia, si sta delineando un profilo sempre più articolato della vicenda. Tutto ciò ha spinto alcuni esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni (e prossimamente Matteo Salvini) a recarsi direttamente a Bibbiano (in provincia di Reggio Emilia) terra dello scandalo, per chiedere che sia fatta giustizia per tutti i minori coinvolti, vittime innocenti di un losco giro di ...

Affidi illeciti dell'inchiesta "Angeli e demoni" - Meloni : "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi" : Pina Francone Il leader di Fratelli d’Italia partecipa all’evento "I bambini non si toccano" e chiede condanne esemplari per gli indagati dell’inchiesta "Angeli e Demoni" "I bambini non si toccano", è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli Affidi ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera l'inchiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia. Prosegue l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

"Angeli e Demoni" - si allarga l'inchiesta : indagati altri due sindaci dem : Costanza Tosi Giuseppe De Lorenzo Il Pd emiliano elogiava l'esperienza della Val d'Enza tanto da promuovere in quei luoghi "un incontro pubblico della commissione, per ascoltare il territorio e condividere azioni di sistema". Bignami: "Il Pd c'è dentro fino al collo" Il Partito democratico finisce nell'occhio del ciclone nell’inchiesta sul business degli affidamenti dei minori. Non solo Andrea Carletti nel registro ...

Cos'è l'inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti l'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, i responsabili dei servizi avrebbero falsificato le ...

Cos'è l'inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti Falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti. Tutto dietro un lauto compenso, e non solo. Anche per “fattore ideologico”. I soldi contavano poco per alcuni, mentre, per altri, tanto. Era questo il ...

Reggio Emilia - operazione “Angeli e demoni” - ai disegni dei bimbi aggiunti dettagli sessuali : I disegni dei piccoli venivano corretti da educatori e assistenti sociali con aggiunti di dettagli sessuali mentre la figura dei genitori veniva continuamente denigrata. Sono questi, secondo gli inquirenti della Procura di Reggio Emilia, alcuni elementi con i quali nel Reggiano veniva portato avanti un illecito sistema di gestione dei minori in affido.Continua a leggere