Amichevole Inter-Tottenham in tv su Sportitalia il 4 agosto

DIRETTA INTER PSG/ Streaming video e tv : le parole di Antonio Conte - Amichevole - : DIRETTA INTER Psg Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano per la INTERnational Super Cup 2019.

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Sensi in cabina di regia? - Amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Perisic dal primo minuto? - Amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Inter-Psg : Neymar salta la sfida contro i nerazzurri - il brasiliano salta l’Amichevole di Macao : Neymar non sarà in campo col PSG sabato contro l’Inter: il brasiliano continua a lavorare a Shenzhen Forfait di Neymar per l’amichevole di sabato del PSG contro l’Inter: il calciatore brasiliano, che da tempo ormai ha manifestato il desiderio di tornare al Barcellona e lasciare dunque la squadra francese, rimarrà insieme a Presnel Kimpembe a Shenzhen per continuare il suo allenamento “individuale con due sessioni al ...

Psg - Neymar salta l’Amichevole con l’Inter : recuperati tre giocatori : Come previsto Neymar sabato non sarà in campo sabato a Macao nel match che vedrà di fronte il Psg di Tuchel e l’Inter di Conte. L’attaccante brasiliano, così come Presnel Kimpembe, resteràad allenarsi a Shenzhen e non parteciperà alla sfida contro i nerazzurri. Regolarmente in gruppo Marco Verratti, Kylian Mbappé ed Edinson Cavani.L'articolo Psg, Neymar salta l’amichevole con l’Inter: recuperati tre giocatori sembra ...

Amichevole Inter-PSG in tv su Sportitalia sabato 27 luglio : L’Inter, dopo aver archiviato l’Amichevole contro la Juventus, persa solamente ai calci di rigore contro i campioni d’Italia, proseguirà la tournée in Asia affrontando il Paris Saint-Germain. L’appuntamento sarà fissato per sabato 27 luglio 2019 alle ore 13.30 (orario italiano) a Macao. Il match non sarà valido per l’International Champions Cup, ma nonostante ciò verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia. C’è grande attesa per questa terza ...

Amichevole - la Juventus supera l'Inter ai rigori nel primo derby d'Italia della stagione : Amichevole di lusso per gli appassionati di calcio, che a ora di pranzo di oggi mercoledi 24 luglio si sono goduti il primo derby d'Italia della stagione. Se lo aggiudica la Juventus ai rigori ma l'assetto di entrambe le squadre è ancora da mettere a punto. Per l'attacco bianconero Maurizio Sarri sceglie Ronaldo e Higuain che, numeri alla mano, hanno una confidenza straordinaria col gol. Nell'Inter attacco affidato al giovanissimo Esposito, ...

Inter-Juve - altro che Amichevole : tensione e sfottò tra i tifosi cinesi : Momenti di nervosismo tra le due tifoserie prima dell'amichevole in programma a Nanchino. Gli interisti hanno esposto uno...

JuventusInter - Amichevole oggi 24 luglio 2019 in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter, amichevole in programma oggi nell'ambito della International Champions Cup 2019, sarà visibile anche in tv, in chiaro. Infatti Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta la prima vera sfida tra squadre italiane, quando manca un mese all'inizio del campionato di Serie A. Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Antonino AstaIl calcio di inizio è fissato allo Nanjing Olympic ...

Rangers-Blackburn - clamoroso fuori programma in tv : Amichevole interrotta da un… video porno : Durante la trasmissione dell’amichevole tra Rangers e Blackburn sulla tv ufficiale degli scozzesi, un video porno ha interrotto il match per qualche secondo clamoroso quanto accaduto su Gers TV, televisione ufficiale dei Glasgow Rangers, durante la trasmissione dell’amichevole con il Blackburn. Migliaia di telespettatori sintonizzati hanno infatti visto interrompersi il programma a causa di un video porno, che ha bloccato per ...

Amichevole Juventus-Inter in tv su Sportitalia il 24 luglio : Juventus e Inter si troveranno l’una di fronte all’altra nell’International Champions Cup. Il derby d’Italia sarà di scena a Nanchino mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Tottenham. L’esordio di Maurizio Sarri non è stato positivo, ma c’è da sottolineare come gli Spurs siano decisamente più avanti nella preparazione. Erik Lamela aveva portato in vantaggio gli inglesi nel primo tempo, ...

Lukaku salta l’Amichevole contro il Leeds : si avvicina all’Inter? : Sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Romelu Lukaku, il calciatore non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Leeds, è il secondo forfait dopo quello contro i Perth Glory. Il Manchester United ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all’amichevole contro il Leeds a causa di “un colpo subito in allenamento”. Ma sono tanti i sospetti sull’assenza di ...

Amichevole Inter-Manchester United in tv alle 13 : 30 su Sportitalia il 20 luglio : L’Inter affronterà il Manchester United nella prima sfida dell’International Champions Cup. I nerazzurri scenderanno in campo a Singapore contro i Red Devils nella giornata di sabato 20 luglio. Dopo aver battuto il Lugano nella prima uscita di pre campionato, la squadra di Antonio Conte sarà impegnata nella tournée asiatica. Nel match disputato qualche giorno fa si è registrata una vittoria per 2-1 grazie ai goal di Stefano Sensi - ottimo il suo ...

Buona la prima per Conte - Inter batte il Lugano 2-1 in Amichevole : Buona la prima dell'Inter con Antonio Conte in panchina. I nerazzurri hanno vinto la "Casino' Lugano Cup", battendo il Lugano per 2-1