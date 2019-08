Amazon Prime Video | serie tv e film | le novità di agosto 2019

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019)in viaggio o a casa, in attesa delle ferie o giàdi ritorno? Niente paura, perché le piattaforme streaming non vanno in vacanza. Anche ad, infatti, sul'offerta comprendeassolute, tratv, docue, perché no,da recuperare. Tra ledel mese, anche se è disponibile dal 30, c’è Carnival Row, nuovaOriginal, con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. Laè ambientata in un mondo fantasy vittoriano, dove vivono le creature mitologiche fuggite dai loro regni invasi dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma nonostante le leggi, un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Dal ...

m4gikrap : non ci si può fidare manco di Amazon prime ragazzi il mio pacco è in ritardo di ben tre (3) giorni - p0lpettina : @heitsraf Vorrei fare l’abbonamento per Amazon prime, ma la musica è anche compresa? - dreamhope13 : La lista delle uscite di Netflix per agosto mi ha delusa un po’. Niente di nuovo interessante, sto pensando di pas… -