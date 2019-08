Allerta Meteo Lombardia | criticità arancione a Milano | attivato il monitoraggio dei fiumi

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Maltempo : a Venezia Allerta Meteo per domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che per tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, sono previste probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi.

Maltempo : a Venezia Allerta Meteo per domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che per tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, sono previste probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi.L'articolo Maltempo: a Venezia allerta meteo per domani 2 agosto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali “di forte intensità” : Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressoché su tutto il Veneto: lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso poco fa il relativo bollettino. Soprattutto per domani, infatti, si prevede tempo generalmente instabile, con spazi di sereno più significativi in pianura, nubi a prevalente ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla per temporali : Nel pomeriggio-sera di oggi, e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio Veneto. Alla luce di queste previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valido fino alle ore 8 di domani, 1° agosto. Lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria è dichiarato sui bacini idrografici Alto ...

Allerta Meteo Sardegna : avviso per alte temperature - domani +40°C nell’Oristanese : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna ha diramato un bollettino di Allerta Meteo per alte temperature. domani “si prevedono temperature massime localmente molto elevate sul settore occidentale della Sardegna ed in particolare sull’oristanese dove si potranno raggiungere i 40°C. Dopodomani, 2 agosto, si assisterà invece ad una diminuzione delle temperature sulla Sardegna occidentale e ad un aumento su ...

Tragedia del Raganello - 14 indagati - fu ignorata l’Allerta Meteo : “Non dovrebbe piovere” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso l'avviso di conclusione indagini per la Tragedia delle gole del Raganello, nel Cosentino, i cui lo scorso anno morirono dieci persone per un'onda anomala causata dal maltempo. Gli indagati sono in tutto 14 tra cui amministratori locali, operatori turistici e guide.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : rischio temporali - Stato di Attenzione su alcuni bacini idrografici : Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valido fino alle ore 8 di domani, 31 luglio. I ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : attenzione a nubifragi - alluvioni lampo e forte vento : Allerta Meteo – La minaccia maltempo torna ad affacciarsi sul Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Nord Italia, Germania, Svizzera, Austria principalmente per forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 anche per Regno Unito e Francia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado. Livello 1 anche per Polonia, Repubblica Ceca, ...

Allerta Meteo Toscana : ancora pioggia e temporali fino alle 18 di domani : Sulla base delle previsioni Meteo, la Soup della Regione Toscana ha prorogato l’allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle ore 18 di domani, martedì 30 luglio. Oggi e domani la pressione è in graduale aumento, con tendenza al ritorno verso condizioni stabili e soleggiate. Saranno possibili, nella giornata di oggi, isolati temporali pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le zone interessate sono le ...

Allerta Meteo Veneto : temporali sulle Dolomiti - Stato di Attenzione : Dopo il maltempo del fine settimana, la situazione Meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area Dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete Secondaria. Il bollettino riguarda il bacino idrografico ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti al centro/sud - criticità gialla in 5 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, continua a generare condizioni di maltempo, con precipitazioni, anche temporalesche, al centro–nord, in graduale attenuazione, e l’innesco di una forte ventilazione occidentale sulle regioni centro–meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti al Sud - criticità gialla in 5 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, continua a generare condizioni di maltempo, con precipitazioni, anche temporalesche, al centro-nord, in graduale attenuazione, e l’innesco di una forte ventilazione occidentale sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...