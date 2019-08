Alga tossica in Puglia | le spiagge da Bollino rosso per alta concentrazione

Alga tossica da Bari al Salento. Bollino rosso per la balneazione - si rischiano febbre e mal di gola : L’Alga tossica raggiunge Bari tra fine luglio e inizio agosto. A lanciare l’allarme è l’Agenzia regionale per l’ambiente pugliese che, nel bollettino quindicinale di monitoraggio, evidenzia la zona di contaminazione.Dalla mappa interattiva, si può vedere la presenza e la diffusione della Ostreopsis ovata. Nella seconda metà di luglio a conquistare il Bollino rosso per presenza “molto ...