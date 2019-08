Alga tossica da Bari al Salento Bollino rosso per la balneazione | si rischiano febbre e

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’raggiungetra fine luglio e inizio agosto. A lanciare l’allarme è l’Agenzia regionale per l’ambiente pugliese che, nel bollettino quindicinale di monitoraggio, evidenzia la zona di contaminazione.Dalla mappa interattiva, si può vedere la presenza e la diffusione della Ostreopsis ovata. Nella seconda metà di luglio a conquistare ilper presenza “molto abbondante” dic’è San Giorgio (centralina del lido Trullo), con 784mila cellule a litro sul fondale e 64 mila in colonna d’acqua. Allarme anche a Porto Badisco, in provincia di Lecce, mentregiallo a Torre Colimena (Taranto). L’- ricorda Arpa - prolifera soprattutto in presenza di precisi fattori ambientali, tra cui le alte temperature, alta pressione atmosferica, condizioni di ...

