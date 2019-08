Alexander Zverev | il bello del tennis | “fare il modello? In famiglia abbiamo sempre…”

ATP Amburgo – Alexander Zverev accede in semifinale : sconfitto Krainovic al terzo set : Alexander Zverev accede alla semifinale dell’ATP di Amburgo: il tennista tedesco batte Filip Krajinovic in 3 set Alexander Zverev non sembra aver risentito più di tanto dalla separazione da Ivan Lendl. Il tennista tedesco, sospinto dal pubblico di casa, ha avuto la meglio sul serbo Filip Krajinovic, numero 58 del ranking mondiale maschile. Zverev, numero 5 al mondo, si è imposto dopo 2 ore e 19 minuti al terzo set, vincendo l’incontro con ...

Tennis : Alexander Zverev si separa da Ivan Lendl dopo meno di un anno : Finisce dopo nemmeno un anno la collaborazione tra Alexander Zverev e Ivan Lendl. L’uomo che ha vinto otto tornei del Grande Slam in carriera lascia il tedesco in maniera piuttosto burrascosa, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che li hanno visti protagonisti. Le ultime parole di Zverev su Lendl, infatti, non sono state proprio tenere: in particolare, il numero 5 del mondo ha rimproverato al nativo di Ostrava, nei giorni ...

Tennis – Ivan Lendl non è più l’allenatore di Alexander Zverev : “ha dei problemi che non lo fanno allenare al meglio” : Ivan Lendl si è dimesso dal ruolo di allenatore di Alexander Zverev: il coach ha sottolineato come il talentuoso campioncino tedesco non riesca ad allenarsi al meglio sotto la sua guida Nei giorni scorso Alexander Zverev aveva espresso pubblicamente dei pareri poco lusinghieri nei confrondi del suo allenatore Alexander Lendl e del suo livello di allenamento. Il coach statunitense ha dunque deciso di dargli il benservito. Lendl, che fra i ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Fabbiano al quinto set con Tsitsipas. Lorenzi sotto con Medvedev. Bene Seppi - out Giorgi e Arnaboldi. Fuori Naomi Osaka e Alexander Zverev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 3-2 senza break per Tsitsipas contro Fabbiano nel quinto set. 18.46 Alla fine Lorenzi tiene il servizio e si porta sul 4-4. 18.45 Intanto il ceco Jiri Vesely ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 4-6 6-3 6-2 7-5. 18.44 Quarta palla break annullata. 18.43 L’italiano ne annulla una terza. 18.42 Lorenzi ha salvato due palle break che avrebbero mandato Medvedev a servire per il ...

ATP Halle – Alexander Zverev ok all’esordio : il tedesco stende Robin Haase in due set : Esordio positivo per Alexander Zverev ad Halle: il tennista tedesco batte Robin Haase in due set e vola agli ottavi di finale Dopo 1 ora e 46 minuti di gioco, Alexander Zverev stacca il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Halle. Il tennista tedesco, numero 5 del ranking mondiale maschile, ha battuto in due set il numero 66 al mondo, Robin Haase. Zverev, testa di serie numero 2 del torneo tedesco, si è imposto con il punteggio di 4-6 ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini si arrende ad Alexander Zverev. L’azzurro ko in quattro set negli ottavi di finale : L’avventura a Parigi di Fabio Fognini termina qui. L’azzurro ancora una volta si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros, venendo sconfitto con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 7-6 (5) dal n.5 del mondo Alexander Zverev in 2 ore e 55 minuti di partita. Sul “Suzanne Lenglen” una versione di Fognini troppo a corrente alternata al cospetto di uno Zverev non trascendentale che però ha avuto il merito di reagire ottimamente ...