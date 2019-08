Al San Camillo di Roma primo trapianto di fegato dopo metastasi da cancro al seno

Anaao : no alle accuse - servono proposte per Pronto Soccorso San Camillo : Roma – “Giulia Grillo, ministro della Salute, quando partecipa a trasmissioni dove si parla anche del nostro Pronto Soccorso, ripete questo mantra. Ma i problemi del nostro Pa sono gli stessi di tantissimi altri Ps del Lazio e di tutta la Nazione. Pertanto gli attori che hanno ridotto i luoghi di emergenza in luoghi piu’ simili a lazzaretti, sono tanti e vengono da lontano. Ma nessuno puo’ sottrarsi alle proprie ...

San Camillo - ecco kit per aiuto pazienti ricoverati : Roma – All’ospedale San Camillo di Roma arrivano i ‘Kit care con amore’ dell’associazione Salvamamme. Si tratta di shopper divisi per tipologie e funzioni che verranno donati ai pazienti che passando per il Pronto soccorso non hanno programmato il ricovero ospedaliero. Per gli anziani, ad esempio, i Kit prevedono cuffia, set denti, pettine, specchietto, gel doccia, saponetta, ciabatte, deodorante. Per le donne che ...

Ama : operazioni mirate a igienizzare cassonetti ospedali San Camillo e Sant’Andrea : Roma – Uomini e mezzi in azione H24 per assicurare la regolarita’ dei servizi di raccolta e rimuovere le giacenze di rifiuti attorno ai cassonetti nelle aree in cui persistono fenomeni di abbandono abusivo. Anche nella giornata di oggi Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, sta mettendo in campo il massimo sforzo con interventi mirati di pulizia e sanificazione in tutti i quadranti cittadini. Tecnici e preposti ...