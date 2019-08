Agosto 2019 | tra anniversari ed eventi

Borsa Italiana oggi/ Tenaris a -6 - 5% - Ferrari a +1 - 6% - 1 Agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in lieve rialzo. Sul listino principale bene Ferrari. Male invece Tenaris e Amplifon

TgBlog - edizione dell'1 Agosto 2019 : Il notiziario di TvBlog si apre all'insegna dei nostri retroscena. L'ottantennale di Miss Italia che dovrebbe vedere la luce su Rai 1 a Settembre con una speciale edizione 'Celebration' potrebbe essere condotta da Flavio Insinna che ritroveremo al timone de L'eredità il prossimo settembre.Parleremo di un nuovo scontro (verbale) avvenuto a Stasera Italia ad una settimana dalla violenta rissa fra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini e poi citeremo ...

Sky - le novità in arrivo nel mese di Agosto 2019 : La settima e ultima stagione della serie comedy Veep, il film-evento dalla serie Deadwood, ma anche lo speciale dedicato a Robin Williams, scomparso cinque anni fa, e quello sul 50°anniversario di Woodstock: la programmazione di Sky non va in ferie ma propone una selezione di qualità tra serie tv e film. Sky e Fox, le serie tv di agosto 2019 Veep (settima stagione) – dal 7 agosto su Sky Atlantic Stagione conclusiva della serie ...

Quotazione Oro Agosto 2019 : prezzo usato e nuovo - previsioni oggi in tempo reale : Come ogni mese vi presentiamo le differenti quotazioni dell’oro per Agosto 2019, relative alla condizione di usato o nuovo in tempo reale. Quotazione Oro usato: prezzo in tempo reale Agosto 2019 La vendita dell’oro, in situazioni di crisi economica rappresenta una via molto sfruttata da coloro che hanno necessità di avere contanti in tempi brevi. Chi in casa non ha collane, ciondoli o altri piccoli oggetti in oro, accumulati nel corso ...

Amazon Prime Video - serie tv e film : le novità di Agosto 2019 : agosto in viaggio o a casa, in attesa delle ferie o giàdi ritorno? Niente paura, perché le piattaforme streaming non vanno in vacanza. Anche ad agosto, infatti, su Amazon Prime Video l'offerta comprende novità assolute, tra serie tv, docuserie e, perché no, film da recuperare. Tra le novità del mese, anche se è disponibile dal 30 agosto, c’è Carnival Row, nuova serie Amazon Original, con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. La serie è ...

IL SEGRETO - anticipazioni ULTIMA PUNTATA di venerdì 2 Agosto 2019 : anticipazioni PUNTATA 2010 de Il SEGRETO di venerdì 2 agosto 2019: Faustino vuole che sia Fe in persona a consegnargli i soldi. Roberto corteggia ancora Maria e la cosa fa arrabbiare Donna Francisca. In seguito, sempre Roberto si offre per sostituire Mauricio in una battuta di caccia. Mauricio ottiene da Raimundo il pomeriggio libero per poter accompagnare Fe all’incontro con il losco Faustino. Al dispensario, Antolina fa una scenata di ...

Lotto e SuperEnalotto - estrazioni di Agosto 2019 : Lotto e SuperEnaLotto: i numeri vincenti estratti nei concorsi di agosto 2019. Su Today.it la diretta delle estrazioni di...

Stipendio docenti Agosto 2019 : novità previste in busta paga. La guida : Stipendio docenti agosto 2019: novità previste in busta paga. La guida Come ogni inizio mese, è già possibile per molti docenti e membri del Personale Ata visualizzare sulla piattaforma NoiPa l’importo dello Stipendio di agosto. Stipendio docenti agosto: come visualizzare l’importo? Per visualizzare l’importo dello Stipendio di agosto il personale docente e Ata, come al solito, dovrà fare accesso alla piattaforma NoiPa utilizzando le ...

Il Segreto Anticipazioni 2 Agosto 2019 : Fe faccia a faccia con il suo aguzzino : Fe ha accettato di consegnare di persona il denaro a Faustino e Mauricio l'accompagnerà. Antolina invece fa una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa, davanti ad Alvaro.

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di venerdì 2 Agosto 2019 : anticipazioni quarantesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 2 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Hakan e Demet litigano, perché lei ha abortito senza dirlo a lui. Spaventato dal litigio, Bulut chiama Nazli e Ferit. Tutti corrono a casa, incluso Deniz… Hakan e Ferit hanno una brutta discussione… Deniz è in ansia, temendo che Ferit possa dire tutto a Nazli… Ferit non riesce ancora a ...

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 1 Agosto 2019 : numeri vincenti : Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto, le Estrazioni dell'1 agosto in diretta su Today.it. Tutti i numeri vincenti estratti oggi...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 Agosto 2019 : Umberto rischia di perdere la reputazione : Dopo l'insuccesso dell'incontro con Adelaide, Silvia decide di passare al contrattacco. La Cattaneo torna a minacciare il Guarnieri con un prezioso documento.

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 1 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Bad Moms - mamme molto cattive, St. Vincent, Il volto biondo della pazzia, The Next Three Days, Shaft, Tartarughe Ninja 2: Fuori dall'ombra, Kon-Tiki.

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 2 e sabato 3 Agosto 2019 : anticipazioni puntata 777 di Una VITA di venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019: Samuel riesce a portare via Blanca dal pantheon, facendo sì che la situazione non si trasformi in una tragedia… Ursula, dopo quello che è accaduto con Blanca, intende denunciare tutto alle guardie in modo da dimostrare la pazzia della figlia… Dopo aver appreso che la cecità di don Arturo Valverde è permanente, Agustina è molto in ansia per lui. Nel frattempo ...