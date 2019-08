Affidi | il garante dell’infanzia dopo il caso Bibbiano | “Disciplinare indagini | garantire

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dai conflitti di interesse di chi decide della vita di migliaia di bambini, fino all’assenza di dati e informazioni sui minorenni separati dalle famiglie di origine. L’Autoritàper l’infanzia e l’adolescenza (Agia),aver condotto un’analisi, ha inviato una serie di indicazioni in materia chiamando in causa, tra gli altri, Parlamento, Governo, Regioni, Comuni e attori oggi coinvolti nella rete, dalla magistratura agli assistenti sociali. Gli ultimi dati ufficiali disponibili sul sistema deglidi minori sono quelli di un’indagine del ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali di quasi nove anni fa. Al 31 dicembre 2010 i minorenni coinvolti erano 39.698, il 24 per cento in più rispetto a 10 anni prima. Nel 2013 Federcontribuenti sottolineava le differenze tra i dati suglinel nostro Paese e quelli di Germania e Francia, fermi rispettivamente a 8mila e 7.700 ...

