Abusi sessuali | arrestato un sacerdote a Piacenza

Piacenza - arrestato sacerdote per Abusi sessuali su ragazzi : era stato sospeso a maggio dopo degli esposti presentati in diocesi : Avrebbe somministrato droghe o sostanze chimiche alle sue vittime per poi commettere delle violenze sessuali. Per questo un sacerdote di Piacenza, don Stefano Segalini, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su ragazzi, tutti maggiorenni, e per procurato stato di incapacità. Il prete, fino allo scorso maggio parroco di San Giuseppe Operaio, una delle chiese più frequentate della città, è ora ai domiciliari. L’indagine della ...

Avetrana - Abusi sessuali nei confronti di una disabile. Due arresti : Emanuela Carucci L'episodio in provincia di Taranto scoperto dalla polizia di Mesagne (Brindisi). I due uomini in manette originari della provincia salentina Una storia drammatica ad Avetrana, Comune in provincia di Taranto. Due uomini di 29 e 46 anni sono stati tratti in arresto dagli agenti di polizia del commissariato di Mesagne, in provincia di Brindisi, con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è una ragazza disabile di 18 ...

"Io vittima di Abusi sessuali". Da accusatore diventa accusato : il pedofilo era lui : Nel 2014 le testimonianze di Carl Beech diedero il via nel Regno Unito ad un’indagine che coinvolse politici e militari di...

Abusi - Vaticano toglie immunità al Nunzio Francia/ Luigi Ventura - "molestie sessuali" : Abusi e molestie sessuali, il Vaticano toglie l'immunità al Nunzio Apostolico di Francia Mons.Luigi Ventura. Il caso controverso di Parigi

Abusi sessuali - revocata l'immunità al nunzio apostolico a Parigi : Monsignor Luigi Ventura è oggetto di una indagine per "aggressioni sessuali". Ad accusarlo sono tre uomini, uno dei quali è un dipendente del Comune di Parigi. Via l'immunità diplomatica al nunzio apostolico a Parigi, monsignor Luigi Ventura, sotto inchiesta con l'accusa di molestie sessuali. A renderlo noto è un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi, secondo cui il Quai d'Orsay, "che aveva trasmesso alla Santa Sede la ...

Abusi sessuali su migranti - condannato ex ministro norvegese : una delle vittime era minorenne : L'ex ministro norvegese Svein Ludvigsen è stato condannato a cinque anni di prigione per aver abusato sessualmente di tre giovani richiedenti asilo quando era governatore regionale. Lo...

Roma - Abusi sessuali su adolescente : arrestato 72enne : Marco Della Corte Roma, un ragazzino di 15 anni sarebbe stato adescato da un anziano uomo di Ciampino: avrebbe detto di essere un insegnante amico di suo nonno Il fattaccio è avvenuto a Ciampino (Roma). Dopo essersi spacciato per professore universitario ed ex militare conoscente di suo nonno, un 72enne avrebbe adescato un adolescente di 15anni portandolo a casa sua, con la promessa di trovargli un lavoro. Una volta conquistata la ...

Napoli - professore arrestato per Abusi sessuali si uccide con un colpo di pistola al petto : Vincenzo Auricchio, 53 anni, docente del liceo “Giambattista Vico” arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali con alcune allieve, si è sparato al petto poco dopo le 14 nella sua casa di Quarto, in provincia di Napoli. ...

Napoli - insegnante di liceo arrestato per Abusi sessuali su due studentesse : È stato arrestato a Napoli un insegnante di liceo accusato di abusi sessuali su due studentesse. Le due ragazze, all’epoca dei fatti, avevano meno di 16 anni. L’attività investigativa era partita subito dopo la denuncia presentata da una delle due vittime. Le sue dichiarazioni hanno poi trovato riscontro negli approfondimenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, anche analizzando i dispositivi telefonici e informatici – posta ...

Castellammare del Golfo - si suicida autista accusato di Abusi sessuali su minore : Si toglie la vita l’uomo originario di Castellammare del Golfo arrestato lo scorso anno per violenza sessuale su minorenne. Dietro all’estremo gesto forse ci sarebbe il peso di un’accusa fin troppo infamante da reggere. L’uomo, 59 anni, si è tolto la vita dentro la sua abitazione della cittadina trapanese. L’uomo, un ex autista del trasporto pubblico, al momento si trovava al regime dell’obbligo di dimora ed ...

Abusi sessuali sulle tre nipotine : nonno arrestato : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle nipotine, due di 10 anni e una di 14 anni. Un nonno 71enne residente a Fasano...

Argentina - indagato monsignor Gustavo Zanchetta per Abusi sessuali aggravati : "abusi sessuali continui e aggravati". E' il grave atto d'accusa che Monica Viazzi, procuratore della provincia di Salta, in Argentina, ha mosso nei confronti di monsignor Gustavo Zanchetta. Il prelato, che si era dimesso dalla diocesi di Oran nel 2017, era stato poi chiamato a Roma da Papa Francesco, che in una recente intervista ha rivelato che è sotto processo anche in Vaticano. E' la prima volta che viene formalizzata e resa pubblica ...