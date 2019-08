Fonte : scuolainforma

(Di giovedì 1 agosto 2019)lequestione. Lo scorso 31 luglio è apparsa su Orizzonte Scuola una missiva da parte di un membro della Commissione europea che ha dato ragione all’Italia riguardo il non riconoscimento dell’all’insegnamento perseguito in. L’associazione Consulenza Scuola ha tuttavia notato alcune incongruenze riguardo le dichiarazioni all’interno della lettera, “stonature” che vi proponiamo all’interno del comunicato stampa di seguito.: non immissione in ruolo In data 31 luglio 2019 è apparso su Orizzonte Scuola un articolo che riporta una relazione inviata da un membro della Commissione Europea, su richiesta di un sindacato in cui si asserisce che il Titolo diconseguito innon è valido ed ha ragione l’Italia. A parere di questa Associazione, ...

scuolainforma : Abilitazione Romania: continuano le controversie sulla reale validità - ProfessionistiS : Abilitazione in Romania: Commissione Europea, titolo non valido in Italia, gli interessati non hanno completato il… - scuolainforma : Abilitazione Romania: le ultime dalla Commissione europea (31 luglio) -