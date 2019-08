A fuoco trenino turistico nel parco nazionale dell’Asinara | atto doloso durante la notte

Fonte : fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ignoti hanno dannoe distrutto unusato per portare i turisti in giro per l'ex isola carcere in Sardegna. Le fiamme domate dal personale antincendio del. Pochi dubbi sull'origine dolosa del gesto visto che è stata trovata della Diavolina usata per innescare le fiamme.

UnioneSarda : #Sardegna - A fuoco il trenino turistico dell'#Asinara: non ci sono dubbi che si tratti di un atto doloso - giusyeffe : . - gianlucacabras : E continua la guerra di chi vuole il turismo e di chi no, ma tutto questo fuoco non potrebbe far pensare anche ad a… -