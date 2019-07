Young Signorino sferra uno schiaffo ad uno spettatore | ' Dovete imparare a stare al mondo'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Negli ultimi mesi il nome diè gradualmente sparito dai radar della musica e del gossip italiano. Dopo la rapida escalation che tra il 2017 ed il 2018 lo aveva portato prima a totalizzare milioni di visualizzazioni su YouTube, poi a riempire i titoli dei giornali, non solo in ambito prettamente musicale, e successivamente ad occupare gli spazi dei servizi dei più noti telegiornali italiani, arrivando ad essere addirittura invitato in alcuni popolari programmi televisivi – fece molto discutere la sua ospitata da Chiambretti, durante cui dichiarò a chiare lettere di considerarsi 'il figlio di Satana' – il controverso cantante originario di Cesena sembra aver lentamente smesso di scandalizzare e quindi di colpire l'attenzione di buona parte del pubblico....

