Yoga finanziario | cos' è e perché potrebbe farti diventare ricco

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019): che cos’è e come si usa per allenarsi al terzo stadio della ricchezza, quella consapevole, lo insegnano Davide Francesco Sada ed Enrico Garzotto in La felicità fa i soldi (Macro edizioni, pagg. 298, € 16,50), il libro che introduce in Italia i principi del Life Design e promette una doppia metamorfosi; la prima per liberarsi per sempre dal lavoro come dovere, la seconda per imparare a fare soldi senza pensare ai soldi. Sada e Garzotto sono i creatori di MoneySurfers.com, un’accademia che unisce la conoscenza delloa quello della finanza per generare ricchezza interiore ed esteriore. Per capirci: quel genere di consapevolezza praticata da Niccolò Branca, per restare in Italia, e Steve Jobs. La felicità fa i soldi: come capovolgere il pensiero di Benjamin Franklin Non l’abbiamo capovolto: quando si parla di denaro e di ...

paradisoconsult : Dopo lo 'yoga finanziario' pensavo di aver visto tutto, e invece ecco il 'copywriting quantistico'!. ?? Ma fanno a c… -