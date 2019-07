Yacht in avaria | tre persone soccorse in elicottero dalla Guardia costiera

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Tredi origine turca sono stateda undelladi Cagliari e trasportate a Trapani. I tre si trovavano a bordo di una barca a vela la ‘Lotus’, lunga 40 metri, rimasta bloccata in balia delle onde e del mare a circa 90 miglia da Capo Carbonara e 89 da Palermo. Il soccorso è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Alle centrale dellaè arrivata la richiesta d’aiuto e da Decimomannu si è subito alzato in volo l’Nemo della Capitaneria di Cagliari. Viste le proibitive condizioni meteo, con mare forza 6, onde alte anche 9 metri e vento di maestrale a 70 chilometri orari, in zona sono stati dirottati un traghetto e una nave mercantile. I tre membri dell’equipaggio sono stati recuperati e trasportati fino in aeroporto a Trapani. Una ditta specializzata ha poi recuperato lo. L'articolo ...

