Woodstock 50 | il festival organizzato nel 50esimo anniversario del famoso festival di

Woodstock - lo stile del festival rock più famoso al mondo (50 anni dopo) : Sono passati 50 anni dall’indimenticabile festival di Woodstock, ‘3 Days of Peace & rock Music’, un evento unico e irripetibile per il mondo intero. La più famosa manifestazione rock è andata in scena dal 15 al 18 agosto 1969 nel distretto rurale di Bethel, stato di New York, a una settantina di km dalla più nota Woodstock, sede di una delle maggiori comunità di artisti del XIX e XX secolo. Tutto, un ...