Volley | Preolimpico 2019 | Daniele Mazzone fermato da una distorsione alla caviglia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Brutta notizia per la Nazionale italiana dimaschilevigilia della doppia amichevole con il Belgio, delicato appuntamento in preparazione del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini si trova già a Bari, dove tra venerdì 9 e domenica 11 agosto affronterà Camerun, Australia e Serbia per provare a strappare il biglietto per il Giappone. Durante l’allenamento di ieri sera il centrale azzurroha riportato unasinistra. La radiografia ha dato esito negativo, ma il giocatore italiano dovrà comunque rimanere a riposo qualche giorno per essere poi sottoposto ad ulteriori esami di accertamento e per cominciare le terapie del caso. Il tecnico azzurro ha dunque convocato in sostituzione Alberto Polo e il giovane centrale si unirà al gruppo ...

