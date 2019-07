Volley femminile | Preolimpico 2019 | il regolamento Come ci si qualifica a Tokyo 2020

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Mancano soltanto due giorni all’esordio della Nazionale italiana dinell’appuntamento più importante dell’anno: da venerdì 2 a domenica 4 agosto le ragazze allenate da Davide Mazzanti scenderanno in campo a Catania nel torneo dizione alle Olimpiadi dicon l’obiettivo di strappare il biglietto per il Giappone per non ritrovarsi a giocare il tutto per tutto nel prossimo gennaio, in una competizione continentale che si annuncia decisamente complessa. Le avversarie delle azzurre saranno Kenya, Belgio e Olanda e soprattutto le due formazioni europee si presentano con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà le vicecampionesse mondiali in carica e far saltare il banco. La formula della competizione è apparentemente semplice: le quattro squadre si affronteranno in un girone all’italiana e soltanto la prima ...

