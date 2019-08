Violenta grandinata a Magreglio - in provincia di Como : strade imbiancate. FOTO : Violenta grandinata a Magreglio, in provincia di Como: strade imbiancate. FOTO Il maltempo ha colpito il piccolo comune lariano, dove sono dovuti intervenire ruspe e volontari per ripristinare la viabilità. LA GALLERY - LE PREVISIONI DI GIOVEDI' Parole chiave: ...

Maltempo - Violenta grandinata in provincia di Como : fiumi di ghiaccio : Una grandinata senza precedenti è stata registrata nelle scorse ore a Magreglio, in provincia di Como. In poco tempo le strade sono state invase dal ghiaccio, tanto che il comune ha dovuto far entrare in azione ruspe per sgomberare le strade. (immagini da instagram e facebook) L'articolo Maltempo, violenta grandinata in provincia di Como: fiumi di ghiaccio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tour de France – La 19ª Tappa interrotta per una Violenta grandinata : Bernal ringrazia e si prende la maglia gialla : Una violenta grandinata costringe gli organizzatori ad interrompere la 19ª Tappa del Tour de France: vittoria ad Egan Bernal che diventa la nuova maglia gialla Il Tour de France si avvicina al weekend conclusivo e non mancano i colpi di scena. Potremmo dire che il trittico alpino rappresenta le fasi ‘più calde’ della Grande Boucle, ma a giudicare dal meteo odierno, sembra sia tornato l’inverno sulla Francia! Proprio le ...

Pescara sott'acqua : Violenta grandinata/ Video : città "bombardata" - fulmine in strada : Pescara sott'acqua: violenta grandinata e fortissimo nubifragio. Video: città "bombardata" e un fulmine cade in strada, emergenza anche in ospedale.

Violenta grandinata su Bari : video girato dal porto durante la tempesta! : Come da attese, la Puglia è stata colpita nelle ultime ore da una intensa ondata di maltempo (ancora in atto), determinata dall'arrivo di un impulso d'aria fresca che ha innescato accesi contrasti...

Maltempo - Violenta grandinata in Abruzzo : 18 feriti e auto distrutte : Maltempo, violenta grandinata in Abruzzo: 18 feriti e auto distrutte. Chicchi di grandine grandi come arance. Traffico in tilt e allerta meteo gialla

Pescara - Violenta grandinata si abbatte sul capoluogo abruzzese : 18 feriti : Tutto il Centro Italia in queste ore è nella morsa di una eccezionale ondata di maltempo. Nelle scorse fenomeni violenti hanno colpito l'Emilia Romagna, in particolare la cittadina turistica di Milano Marittima, poi le Marche, dove nell'anconetano una violenta perturbazione ha danneggiato fortemente la spiaggia di Numana. Quest'oggi però il brutto tempo ha colpito anche la città di Pescara, capoluogo di regione dell'Abruzzo. Secondo quanto ...

Violenta grandinata a Pescara - decine di feriti e vetri sfondati : “Dal cielo cadevano pietre - mai visto nulla di simile” [GALLERY] : La Violenta grandinata che ha colpito Pescara ha danneggiato diversi edifici del centro, causando disagi alla circolazione e feriti. I vetri del Palazzo del Comune sono stati sfondati dalla forte grandine, così come le coperture in plexiglass della sede di Economia dell’Università di Chieti-Pescara, racconta all’AdnKronos Claudio Mastrangelo, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pescara. La biblioteca della struttura, ...

Tromba d'aria nelle Marche/ Video - Violenta grandinata a Pescara : chicchi enormi : Tromba d'aria nelle Marche, Video: spiagge devastante dal vento, scenario apocalittico. Fortunatamente non si sono verificati feriti

Maltempo Pescara : nubifragio dopo la Violenta grandinata - strade come fiumi : dopo la violentissima grandinata che ha causato danni e feriti, Pescara ha affrontato un fortissimo temporale: gli allagamenti si registrano ovunque, le strade si sono trasformate in fiumi, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell’ospedale civile. Numerosi i disagi alla viabilità: i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono andati in tilt Nella zona dei colli il manto stradale è rimasto danneggiato. L'articolo ...

Violenta grandinata a Pescara - chicchi grandi come arance : 18 feriti : Violenta grandinata a Pescara, chicchi grandi come arance: 18 feriti Il maltempo che sta interessando la costa adriatica nelle ultime 24 ore non ha risparmiato il capoluogo abruzzese. Una grandinata di eccezionale intensità ha colpito la città provocando feriti e danni ingenti Parole chiave: ...

Maltempo - chicchi di grandine grossi come arance : feriti e danni per Violenta grandinata a Pescara : violenta ondata di Maltempo, come da previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata, con chicchi del diametro da 3 a 5 cm. Diciotto le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, ...

Violenta grandinata in Molise : danni a case e auto a Venafro [VIDEO] : Una Violenta grandinata si è abbattuta in Molise: a Venafro (Isernia) si sono registrati danni a edifici, tetti, vetri e finestre, alle vetture in transito o parcheggiate. Il fenomeno è durato pochi minuti: il manto stradale si è ricoperto in pochi istanti di grandine grossa come palline di ping pong, provocando disagi alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco, non si segnalano feriti. Violenta grandinata a Venafro in Molise ...

