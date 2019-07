Vince a 16 anni la Coppa del Mondo di #Fortnite | primo posto per Kyle Bugha Giersdorf

Ma perché la Ferrari non Vince più (da dodici anni)? : Ombre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla FerrariOmbre rosse sulla ...

A 24 anni Vince 67mila dollari : Edoardo Badolato è il campione italiano di Fortnite : Il 24enne di Bergamo, nome in codice Carnifex, ha portato a casa la vittoria dall'Artur Ashe Stadium di Ny, il tempio del tennis che ha ospitato le finali. Trenta milioni di dollari il montepremi della World Cup

‘La Fagiané di Magrini’ : “Nibali? Gli anni non contano - Vincerà ancora. Bernal non ha punti deboli. Aru può essere contento” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA ZAMPATA DA FUORICLASSE DI VINCENZO NIBALI E dire che all’inizio sembrava una tappa quasi monca, era triste finire così uno dei Tour più belli degli ultimi anni, con questo Alaphilippe che ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : Vince il Tour de France ad appena 22 anni [FOTO] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Yang Jian Vince la qualifica dalla piattaforma. Eliminazione per Verzotto e Giovannini : Il cinese Yang Jian si prende il primo round dalla piattaforma. Il tuffatore asiatico vince la qualifica nella gara dai dieci metri del Mondiale di Gwangju, chiudendo con un punteggio totale di 530.10. Una splendida gara quella di Yang Jian, impreziosita da uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 100.45 e che può essere ulteriormente migliorato prima in semifinale e poi in finale. Seconda posizione per il britannico Thomas Daley, che era ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : eppure era l’Urss che stava per Vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

Tour de France – Simon Yates Vince in volata la 12ª Tappa : il ciclista britannico fa sua la 1ª frazione pirenaica : Simon Yates trionfa nella 12ª Tappa del Tour de France: il ciclista britannico si impone nella prima Tappa pirenaica della Grande Boucle Dopo la pausa del martedì e una Tappa interlocutoria adatta ai velocisti svoltasi nella giornata di ieri, quest’oggi i ciclisti si approcciano alla volta dei Pirenei per la 12ª Tappa del Tour de France. La frazione odierna, con partenza da Tolosa e arrivo 209.5 km dopo a Bagneres-de-Bigorre, ha messo alla ...

Tour de France – Simon Yates Vince in volata la 12ª Tappa : il ciclista britannico fa sua la 1ª tappa pirenaica : Simon Yates trionfa nella 12ª tappa del Tour de France: il ciclista britannico si impone nella prima tappa pirenaica della Grande Boucle Dopo la pausa del martedì e una tappa interlocutoria adatta ai velocisti svoltasi nella giornata di ieri, quest’oggi i ciclisti si approcciano alla volta dei Pirenei per la 12ª tappa del Tour de France. La frazione odierna, con partenza da Tolosa e arrivo 209.5 km dopo a Bagneres-de-Bigorre, ha messo alla ...

Golf - Tiger Woods : “Tornare a Vincere l’Open Championship tredici anni dopo sarebbe bellissimo” : Siamo alla vigilia dell’Open Championship 2019, edizione che sarà la numero 148 del Major di Golf più antico dello Slam, che si disputerà in Irlanda del Nord, sul campo del Royal Portrush Golf Club. Uno dei protagonisti più attesi è ovviamente lo statunitense Tiger Woods, già tre volte vincitore del torneo, l’ultima però ben tredici anni fa. Nella scorsa edizione l’americano ha chiuso al sesto posto nella classifica vinta ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner Vince in rimonta contro Pedro Sousa e accede al secondo turno : In una stagione nella quale è in continua ascesa Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago centra un’altra bella vittoria battendo in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 il portoghese Pedro Sousa. Il 17enne altoatesino di Sesto, in Val Pusteria, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha prevalso contro un avversario che lo precede di quasi 100 posizioni nella classifica ATP, 109 contro 208, e ora al ...

PiazzaPulita - rinnovo-monstre per Corrado Formigli con La7 : altri cinque anni per conVincere Salvini? : Urbano Cairo, ai palinsesti di La7, ha annunciato un contratto mega con Corrado Formigli. "Sarà un volto de La7 fino al 2025", ha detto il patron. In pratica, ha firmato per PiazzaPulita per altri quattro anni, tantissimo. L'annuncio è stato fatto oggi - mercoledì 10 luglio - a Milano nel corso dell

Tour2019 - Viviani Vince a Nancy 67 anni dopo Fausto Coppi : Elia Viviani ha vinto in volata la quarta tappa del Tour2019, la Reims-Nancy di 213,5 km. L'azzurro ha battuto sul traguardo Alexander Kristoff

13 anni fa l’Italia Vinceva il Mondiale : che fine hanno fatto tutti i 23 di Lippi? : Come spiegato in altra pagina, la giornata di oggi è storica per il calcio italiano: il 9 luglio di 13 anni fa, infatti, la Nazionale allenata da Marcello Lippi alzava al cielo la Coppa del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Ne è passato di tempo, la domanda da chiedersi è che fine abbiano fatto tutti i 23. Andiamolo a scoprire. C’è chi è rimasto nel mondo del calcio, chi si è ritirato da poco e chi è ancora in attività. Tra ...

Tour de France 2019 - Gianni Savio : “Vincenzo Nibali può fare classifica. Bernal tra i grandi favoriti” : Dopo aver lanciato un accorato grido d’allarme sul futuro del ciclismo italiano, destinato ad un possibile oblio a causa della riforma del World Tour che affosserà le squadre Professional, Gianni Savio, team-manager dell’Androni Giocattoli, si è soffermato con noi su temi più prettamente sportivi, a partire dal Tour de France 2019 che prenderà il via quest’oggi. L’affermato scopritore di talenti ha indicato il favorito ...