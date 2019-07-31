romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 20.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-07-2019 -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA DAL LIDO DO CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PROSEGUIAMO IL NOSTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A Roma, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A Roma, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-Roma PER L’INCENDIO CHE E’ DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-Roma PER L’INCENDIO CHE E’ DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma RICORDIAMO CHE SULLA 28 TREVI-FILETTINO SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma RICORDIAMO CHE SULLA 28 TREVI-FILETTINO SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA, TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA QUI CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO DA SABATO 3 AGOSTO SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DISAGI POI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA. ED INFINE, A CAUSA DEL MALTEMPO CHE NEI GIORNI SCORSI HA INTERESSATO IL TERRITORIO DEGLI ALTIPIANI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA IN INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI. CODE POI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA ...