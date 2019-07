Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA, TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA QUI CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO DA SABATO 3 AGOSTO SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA ...

